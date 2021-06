Les révélations de qui a le plus profité de COVID devraient changer le paradigme républicain – RedState ⋆ .

Avec le déclin de la pandémie de COVID à travers le pays, le temps de réfléchir à ce qui s’est exactement passé et à la façon dont cela a été géré est arrivé. Sur ce front, les blocages et la portée excessive du gouvernement sont en haut ou près du sommet de la liste des récriminations à faire. Les politiques ont poussé un public vulnérable et craintif au besoin parce que la «science» a arbitrairement détruit des emplois et des petites entreprises à travers le pays, et beaucoup d’entre eux ne reviendront pas.

Alors qui en a le plus profité ? Vous serez moins que choqué d’apprendre que ce sont les gens qui bénéficient toujours de l’implication d’un grand gouvernement – ​​les milliardaires et les grandes entreprises.

Ce n’était pas seulement de nouveaux milliardaires ajoutés au mélange non plus. Des entreprises comme Amazon et Wal-Mart, ainsi qu’une myriade d’autres méga-entreprises, ont fait de la banque absolue tout au long de 2020 et jusqu’en 2021. Était-ce à cause des merveilles du marché libre ? Non, c’est parce que les politiciens et les bureaucrates ont fermé leur concurrence par la force de la loi sans même tenter de justifier leurs actions par des preuves.

C’est là que les choses se compliquent. Les républicains ont traditionnellement été le parti des riches, du moins dans la zone moderne. Je ne veux pas dire cela dans le sens où les riches soutiennent toujours les républicains. Au contraire, Wall Street et ces méga-entreprises ne peuvent pas se lasser de Nancy Pelosi et de son équipe malgré le fait que la plupart des démocrates les emmèneraient chez les nettoyeurs s’ils le pouvaient. Je veux plutôt dire que le GOP a respecté le principe selon lequel les gens qui gagnent beaucoup d’argent via notre système capitaliste sont bons, et c’est généralement correct. Pourtant, que se passe-t-il lorsque ce système capitaliste est désespérément perverti par un cycle d’intervention gouvernementale faite sur ordre des grandes entreprises et de leurs intérêts particuliers ?

Ce qui se passe, c’est que vous n’avez plus de marché libre. Au contraire, vous avez un quasi système d’oligarchie dans lequel les lois et les règlements sont utilisés avec vengeance contre les Américains normaux tandis qu’une classe d’élite obtient ses exclusions et s’enrichit de plus en plus.

La simple vérité est que les grandes entreprises ont été jugées «essentielles» pendant la pandémie tandis que des milliers de petites entreprises ont été écrasées malgré l’absence de science derrière l’idée que les petites entreprises locales étaient intrinsèquement plus dangereuses à exploiter que le Wal-Mart qui est resté ouvert. la rue. Les petites entreprises n’avaient pas de lobbyistes et d’hommes de l’intérieur dans les bureaucraties, et elles ont payé le prix de leur manque d’influence.

Les choses ne devraient pas être ainsi, et les républicains doivent cesser de le permettre. Être riche ne rend pas quelqu’un intrinsèquement moral, supérieur ou plus intelligent. Les milliardaires qui poussent leur influence pour obtenir des avantages arbitraires sur le marché via l’ingérence du gouvernement, un jeu qui n’offre aucun recours aux petites entreprises, ne profitent pas seulement des merveilles du capitalisme. Au contraire, ils profitent des merveilles du capitalisme de copinage, et ce n’est pas durable à long terme.

Je comprends que je vais être accusé de ressembler à Bernie Sanders ici, mais je pense que ce genre de réfutation simpliste et superficielle a suivi son cours à droite. La plupart des républicains ont pris conscience du fait que les grandes entreprises les détestent, détestent leurs valeurs et cherchent activement à unir leurs forces avec la gauche pour détruire leur mode de vie. Il n’y a aucune raison de continuer à battre pour ces gens.

Le paradigme doit changer chez les républicains. Le réflexe du GOP ne devrait plus défendre tout le monde avec un yacht et un jet privé comme un prochain niveau de patriote. Au contraire, quelqu’un qui promeut le capitalisme de copinage devrait être traité avec le même scepticisme et le même mépris que quelqu’un qui promeut le socialisme. Les marchés libres devraient en fait être libres, et cela inclut la liberté du gouvernement de choisir les gagnants et les perdants à la demande des méga-riches.

Si les républicains veulent un message de la classe ouvrière qui ne viole pas réellement les principes conservateurs, il existe, et il attend juste d’être adopté. Arrêtez de vous soucier des taux d’imposition des sociétés pour la énième fois et commencez à vous soucier de rendre le système équitable pour l’ensemble des personnes concernées, y compris celles qui ne sont pas assez privilégiées pour que le numéro privé de leur sénateur soit enregistré dans leur téléphone.