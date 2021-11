Les révélations les plus juteuses dans God Bless This Mess d’Hannah Brown

Peter a fini par proposer à Hannah Ann Sluss—mais avant la première de sa saison sur ABC, Hannah révèle qu’il l’a appelée et lui a dit qu’il avait déjà des doutes et qu’il avait toujours des sentiments pour le finaliste Madison pré-mouillé.

Hannah a vu Peter en personne en février 2020, alors que sa saison était encore diffusée, à Hannah Godwin et Dylan Barbourla fête de fiançailles de. Ne voulant pas trop attirer l’attention, il lui a envoyé un texto alors qu’il était dehors dans sa voiture pour qu’elle sorte et qu’il la raccompagne chez elle. En chemin, il lui a dit qu’il avait déjà annulé avec Hannah Ann et que sa tentative de renouer avec Madison avait déjà échoué.

Il avait un vol le matin, alors il l’a invitée à revenir chez lui (et chez ses parents) pendant qu’il faisait ses valises. Sa mère lui a offert la chambre du frère de Peter pour la nuit, un scénario qu’Hannah a trouvé « tout si bizarre ». Peter lui a envoyé un texto, « Viens câliner », et ils ont fini par avoir des relations sexuelles.

« Et je ne sais pas quoi dire à ce sujet, sauf que ce n’était pas bon », écrit Hannah. Probablement pas des moindres à cause de ce qui s’est passé le matin : elle s’est réveillée et il était vêtu de son uniforme. Il lui a dit de prendre son temps, qu’il devait y aller mais son père avait hâte de lui dire bonjour. Quand elle est descendue, Peter était toujours là, et il lui a proposé 100 $ pour qu’elle prenne un Uber. Elle a accepté et a bavardé poliment avec le père de Peter pendant qu’elle attendait son tour.

Cette nuit-là, il lui a envoyé un texto pour lui dire merci d’être là pour lui. Elle écrit qu’elle se sentait horriblement mal et lui a dit qu’ils avaient été « plutôt imprudents », ce à quoi il a répondu : « Oui, peut-être qu’on ne devrait plus jouer avec ce feu.' »

Dans les futurs textes, il était trop nonchalant à son goût, puis il a recommencé à parler de ses sentiments pour Madison.

(Peter a confirmé le nœud de cette révélation, en disant sur le podcast Bachelors in the City, « Nous avons passé la nuit ensemble, et c’était tout. C’était la dernière fois que je l’ai vue physiquement. » Il a ajouté, C’était ‘ t le même que je pense que nous avions ressenti à l’origine. Mais, néanmoins, c’était génial de parler et d’avoir quelqu’un qui comprenne d’où je venais. « )