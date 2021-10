Les revendications du kit Nintendo 4K et les modèles Switch OLED à l’état sauvage avant le lancement

Bonjour bonjour à tous et bienvenue dans le récapitulatif Nintendo de cette semaine. Il y a beaucoup à dire sur la façon dont le modèle OLED de la Nintendo Switch s’est retrouvé entre les mains de plusieurs personnes plus d’une semaine avant son lancement. Des aperçus de Metroid Dread ont également été publiés, montrant le jeu sous un jour très favorable. Enfin, bien que Nintendo l’ait nié, Bloomberg a rapporté que la société de jeux avait distribué des kits 4K à des développeurs externes et leur avait dit de créer des jeux prenant en charge la 4K. Parlons des jeux Nintendo !

Modèle de commutateur OLED déjà à l’état sauvage

Lors d’un événement en avant-première lundi, certaines personnes ont pu découvrir en personne le prochain modèle Switch OLED. Cette console mise à niveau devrait sortir prochainement vendredi 8 octobre, il est donc logique que Nintendo se prépare pour le lancement. Curieusement, il semble que certains fans très chanceux aient déjà pu mettre la main sur le nouveau modèle OLED. Pour cette raison, plusieurs images et vidéos de comparaison avec le modèle d’origine sont apparues sur Twitter et YouTube. L’objectif commun de ces comparaisons est que l’écran plus grand et plus lumineux semble incroyable en personne et rend l’écran Switch d’origine obsolète.

Obtenez-vous le modèle OLED ?

Alors, le modèle Switch OLED vaut-il la peine d’être acheté ? Cela dépend de la Switch que vous possédez actuellement et de la façon dont vous prévoyez de l’utiliser. Pour tous ceux qui possèdent la Nintendo Switch originale ou la Switch Lite, le modèle OLED est une très grande mise à niveau. Il a une durée de vie de la batterie plus longue, un écran plus grand, une meilleure béquille, le double du stockage interne et une station d’accueil améliorée dotée d’un port LAN. Gardez à l’esprit que même si le stockage interne est doublé, vous voudrez toujours récupérer une carte microSD. Le saut n’est pas aussi important si vous avez déjà le Switch V2 lancé en 2019, car ils ont tous les deux la même autonomie de batterie, mais c’est quand même une amélioration globale.

Si vous possédez le Switch ou le Switch Lite d’origine, cela vaut vraiment la peine d’envisager la mise à niveau vers le modèle OLED. Vous pouvez même échanger votre ancien Switch dans un magasin de jeux d’occasion et utiliser cet argent pour votre nouvel achat. Assurez-vous simplement de réinitialiser votre Switch avant de le vendre.

Metroid Dread a l’air bien

Parallèlement à l’événement OLED Model, certains journalistes ont eu un aperçu pratique de Metroid Dread lundi. D’après ce que tout le monde a dit, il semble que ce jeu va être un succès. Le consensus général est que le jeu reprend là où Metroid Fusion s’est arrêté, offre un excellent doublage et est absolument magnifique sur le modèle Switch OLED.

Samus est traqué par les robots EMMI tout au long de l’histoire et il semble que le besoin supplémentaire de furtivité modifie la formule Metroid habituelle pour fournir plus de tension et de finalité aux niveaux. Nous ferons un examen complet du jeu une fois qu’il sera lancé, alors revenez nous voir la semaine prochaine.

Kits Nintendo 4K et une nouvelle Switch

Ce mercredi, Bloomberg a rapporté que “des employés de 11 sociétés de jeux ont déclaré que leurs équipes étaient en possession du kit de développement 4K de Nintendo pour la Switch”. Le rapport va jusqu’à dire qu’un des employés travaille chez Zynga Inc. mais ne voulait pas être identifié car “ils n’étaient pas autorisés à discuter de leurs projets publiquement”. Pour ceux qui ne le savent pas, les kits de développement sont une chose standard dans l’industrie du jeu vidéo. C’est un matériel spécial qui aide les développeurs à créer des jeux pour des consoles spécifiques. Ce serait une chose si Bloomberg n’avait qu’une seule source, mais ils déclarent avoir obtenu la confirmation des employés de 11 sociétés de jeux différentes. Si c’est vrai, il est beaucoup plus difficile de cacher que Nintendo prépare quelque chose.

Lorsque Bloomberg a contacté Nintendo pour obtenir des commentaires, la société de jeux japonaise a essentiellement déclaré que le rapport était “inexact” mais n’a pas précisé. Puis, quelques heures plus tard, Nintendo a publié une déclaration officielle indiquant qu’ils ne fournissaient pas d’outils pour un commutateur Nintendo avec prise en charge 4K et n’avaient “aucun plan pour un nouveau modèle autre que le modèle Nintendo Switch – OLED”.

Nous souhaitons également réaffirmer que, comme nous l’avons annoncé en juillet, nous n’avons aucun plan pour un nouveau modèle autre que Nintendo Switch – Modèle OLED, qui sera lancé le 8 octobre 2021. (2/2) – 任天堂株式会社(企業広報・IR) (@NintendoCoLtd) 30 septembre 2021

Kotaku a ensuite contacté Zynga pour commentaires, mais le développeur a nié avoir des kits de développement 4K de Nintendo. “En tant que développeur Switch pour le prochain jeu Star Wars: Hunters que Zynga a annoncé sur une récente Nintendo Direct, nous pouvons confirmer qu’aucun des kits de développement que Zynga possède ou reçoit n’est un kit de développement 4K.” Alors maintenant, les choses sont assez confuses. Bloomberg a-t-il tort et il n’y a pas de kits Nintedo 4K, contrairement aux 11 sources qu’ils prétendent avoir ? Ou Nintendo et Zynga ne disent-ils pas la vérité pour tenter de protéger leurs projets d’accord de non-divulgation du public ?

Le dataminer de Nintendo Switch, @SciresM sur Twitter, est entré dans la conversation en tweetant un très bon point. Pour les deux derniers systèmes Switch (Switch Lite et modèle OLED), il y avait de nombreux indicateurs dans le firmware et le code Switch indiquant que ces deux systèmes étaient en route. Cependant, il dit qu’il n’y a “littéralement aucune preuve” de tout nouveau devkit ou matériel. Il y aurait probablement du codage en référence au prochain support 4K dans le codage, mais personne n’en a vu. Bien sûr, l’une des raisons à cela pourrait être que les kits 4K ne sont pas destinés à une nouvelle itération Switch, mais à la console Nintendo de nouvelle génération.

Pour ce que ça vaut, il n’y a littéralement aucune preuve dans le firmware/code que Nintendo travaille actuellement sur un autre/nouveau matériel. Aucune indication de devkits inconnus et aucune prise en charge du micrologiciel. Pour Lite (“hoag”) et OLED (“Aula”), nous avons eu environ un an et demi de signes avant-coureurs en fw. – Michael (@SciresM) 30 septembre 2021

Les choses deviennent un peu plus intéressantes quand on se rend compte que ce ne sont pas un mais deux brevets de Nintendo qui viennent d’être rendus publics sur FPO jeudi dernier. C’est suspicieusement proche juste après la révélation de toute cette nouvelle du kit 4K. Ils détaillent la mise à l’échelle de l’image AI jusqu’à 4K et 8K. Il est important de se rappeler que les entreprises créent tout le temps des brevets avec lesquels elles ne font rien. Cependant, cette conversion ascendante de l’IA pourrait très bien être utilisée pour que les jeux Nintendo Switch aient une belle apparence en 4K sans que les développeurs n’aient besoin de plonger dans le code de chaque jeu séparément et de le mettre à jour. S’il y a une nouvelle console Nintendo en route, qu’il s’agisse d’une autre itération de Switch ou de la console de nouvelle génération, cela pourrait même être utilisé pour que certains jeux rétrocompatibles aient l’air bien sur un nouveau système.

Nintendo a nié dans le passé des choses qui se sont avérées vraies. Ceci est généralement réalisé en choisissant les mots avec beaucoup de soin.

Mais qu’en est-il du refus de Nintendo des kits 4K ? Le fait est que nous savons pertinemment que Nintendo a nié dans le passé des choses qui se sont avérées vraies. Ceci est généralement réalisé en choisissant les mots avec beaucoup de soin. Par exemple, l’année dernière, lorsque des rumeurs concernant un nouveau Switch circulaient autour du président de Nintendo, Shuntaro Furukawa a déclaré qu’il n’était pas prévu de lancer un nouveau modèle Nintendo Switch en 2020. De toute évidence, ce n’était pas un mensonge, mais quelque chose se préparait derrière le scènes à ce stade, comme nous le savons depuis que nous obtenons le nouveau modèle OLED la semaine prochaine. Nintendo a trouvé un bon moyen de contourner les rumeurs, ce qui est logique. L’entreprise veut être celle qui décide, car elle doit rendre compte à ses principaux administrateurs et investisseurs. Il ne serait donc pas exclu que Nintendo distribue des kits 4K dès maintenant. Je suis absolument certain que la société de jeux japonaise travaille au moins sur la console Nintendo de nouvelle génération. Mais nous avons besoin de plus de preuves pour savoir si les rapports du kit 4K sont vrais.

Gardez à l’esprit que l’objectif actuel de Nintendo est de faire tout ce qui est en son pouvoir pour augmenter les ventes du modèle OLED. S’il y a un Switch plus puissant sur lequel on travaille en ce moment, la société ne voudrait pas que les fans se concentrent dessus car cela pourrait détourner l’intérêt des gens du modèle OLED et nuire aux ventes.

Il est plus logique que la 4K arrive sur la prochaine génération de consoles de Nintendo et non sur la gamme Switch de toute façon. Mais compte tenu du nombre d’années qu’il faut pour créer des jeux et du fait que nous en sommes déjà à cinq ans dans le cycle de vie du Switch (la durée de vie des consoles est généralement de 3 à 7 ans), je pourrais certainement voir Nintendo préparer les développeurs pour la prochaine génération plutôt que le légendaire “Switch Pro” ou un Switch avec 4K. Après tout, chaque console doit avoir des jeux disponibles au lancement afin de bien se vendre.

Maintenant, je vais soulever une autre chose qui mérite d’être considérée. Vous vous souviendrez peut-être il y a quelques semaines que nous avons appris avec la mise à jour 13.0.0 du Switch que le nouveau dock modèle OLED peut recevoir des mises à jour, ce que le dock du Switch d’origine ne pouvait pas faire. Cela a conduit certaines personnes à s’interroger sur le matériel du nouveau quai. S’il dispose d’un HDMI 2.0 au lieu du HDMI 1.4 utilisé dans les versions de console précédentes, cela signifie que le système pourrait éventuellement recevoir une mise à jour lui permettant de prendre en charge la 4K. Soudain, ces kits 4K ne semblent pas aussi loin, hein ? Dès que j’aurai mon modèle OLED, je le démonterai pour voir ce que je peux apprendre du système. Je ferai un retour là-dessus quand je pourrai.

Tant pis pour l’instant

Il y a eu énormément d’attention autour de la Nintendo Switch OLED cette semaine, mais ce n’est pas surprenant étant donné qu’elle arrive sur les étagères des magasins vendredi prochain. Il est difficile de savoir avec certitude si les kits 4K signalés sont réels ou non. Cependant, étant donné que Nintendo se concentre tellement sur un modèle OLED et que la Nintendo Switch est assez avancée dans son cycle de vie, les kits 4K pourraient être destinés à la prochaine génération de consoles Nintendo.

