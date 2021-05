Les revenus Bitcoin de Cash App grimpent de 11x à 0,51 milliard

Application Square Cash

Un nouveau ATH beaucoup plus élevé: les revenus Bitcoin de l’application Cash sautent de 11x à 3,51 milliards de dollars

Le PDG de Twitter et Square, Jack Dorsey, a déclaré que l’objectif à long terme était de «permettre au bitcoin d’être une monnaie native» d’Internet.

La société de paiement Square, le PDG de Twitter, Jack Dorsey, a enregistré un autre trimestre record grâce à Bitcoin.

La société a dépassé les attentes de Wall Street, car la demande croissante de bitcoin a alimenté une augmentation des transactions de crypto-monnaie sur son service de paiement peer-to-peer Cash App.

Cash App a généré 3,51 milliards de dollars de revenus Bitcoin, en hausse de 11 fois par rapport à l’année précédente à 306 millions de dollars. Ce nombre record est survenu au cours du trimestre où la plus grande crypto-monnaie est devenue un actif cryptographique d’un billion de dollars, le prix du BTC passant d’un peu moins de 30 000 $ à 62 000 $.

Pendant ce temps, le bénéfice brut des transactions Bitcoin était de 75 millions de dollars, ce qui correspond aux frais que Square perçoit, un autre niveau record.

Square représente l’un des meilleurs ensembles de données sur les tendances des investissements de détail sur Bitcoin, note le crypto trader Light.

Lors de l’appel post-bénéfice de la société, Jack Dorsey a déclaré aux analystes qu’ils considéraient le bitcoin comme «le potentiel d’Internet d’avoir une monnaie native». Il a dit,

«Cela va être un objectif à long terme, permettant au bitcoin d’être une monnaie native. Cela supprime un tas de frictions pour notre entreprise et nous sommes convaincus que cela crée plus d’opportunités d’autonomisation économique dans le monde. »

En février de cette année, Square, basé à San Francisco, a investi 170 millions de dollars dans Bitcoin, ce qui a augmenté son pari sur les actifs numériques de 50 millions de dollars au quatrième trimestre de 2020, représentant globalement environ 5% de sa trésorerie totale.

Le record de la société au premier trimestre 2021 a également été renforcé par le passage aux transactions numériques stimulé par la pandémie qui a fait augmenter les volumes de paiement bruts sur Square de 29% à 33,1 milliards de dollars.

Le chiffre d’affaires net total de la société a quadruplé pour atteindre 5,06 milliards de dollars.

ANTY

AnTy est impliqué dans l’espace cryptographique à plein temps depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.