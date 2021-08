Les revenus Bitcoin de Square dépassent les 0,72 milliard au deuxième trimestre et signalent une perte de valeur de M

Application Cash Square

Les revenus Bitcoin de Square dépassent les 2,72 milliards de dollars au deuxième trimestre et signalent une perte de valeur de 45 millions de dollars

Le co-fondateur et PDG de Twitter, Jack Dorsey’s Square, a annoncé un autre trimestre rentable avec son chiffre d’affaires annuel Bitcoin en hausse de 200% d’une année sur l’autre à 2,72 milliards de dollars contre 875 millions de dollars. Le bénéfice brut de Bitcoin est quant à lui passé de 17 millions de dollars à 55 millions de dollars.

L’application Cash de Square a signalé une “croissance significative” de 3x en glissement annuel des revenus bitcoin, la marge brute bitcoin représentant 2% de celui-ci.

Le chiffre d’affaires net total était de 4,68 milliards de dollars au deuxième trimestre 2021, en hausse de 143 % en glissement annuel, et hors bitcoin, le revenu net total était de 1,96 milliard de dollars, en hausse de 87 % en glissement annuel.

Au deuxième trimestre, Cash App a également déclaré un volume de paiement brut de 42,8 milliards de dollars, contre 33,1 milliards de dollars au premier trimestre. L’application a également atteint 40 millions de clients actifs effectuant des transactions mensuelles en juin.

Dans sa lettre financière du deuxième trimestre aux actionnaires, la société a noté que la croissance en glissement annuel de Bitcoin était due à l’augmentation du prix du bitcoin et des actifs bitcoin et à la croissance de la demande des clients.

Cependant, le deuxième trimestre a vu les revenus et la marge brute du bitcoin baisser par rapport au premier trimestre en raison de la stabilité relative des prix affectant l’activité de négociation par rapport aux trimestres précédents.

Quant à l’investissement de 220 millions de dollars dans Bitcoin (50 millions de dollars au 4T20 et 170 millions de dollars ont été investis au 1T21) que Square détient dans son bilan, la société a déclaré une perte de valeur de 45 millions de dollars, contre 25 millions de dollars au premier trimestre en raison de Bitcoin étant un actif incorporel à durée de vie indéfinie qui est soumis à une telle perte si sa juste valeur diminue la valeur comptable au cours de la période évaluée.

La société basée à San Francisco mentionne la perte de valeur parce que les PCGR (principes comptables généralement reconnus) exigent que toute diminution du prix du marché en deçà de la valeur comptable soit comptabilisée. Pourtant, aucune révision à la hausse n’est reconnue lorsque le prix du marché augmente jusqu’à ce que Bitcoin ait été vendu.

Pourtant, la juste valeur de l’investissement de Square dans le bitcoin était de 281 millions de dollars sur la base des prix du marché observables au 30 juin 2021. C’est 127 millions de dollars de plus que la valeur comptable de l’investissement.

