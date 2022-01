Les revenus bruts des opérateurs télécoms baissent de 1,36% en juillet-septembre 2021 à Rs 67 300 cr, AGR en hausse de 17%

Les fournisseurs de services de télécommunications (TSP) avaient enregistré des revenus bruts de Rs 68 228 crore au même trimestre il y a un an, selon le rapport sur les indicateurs de performance de Trai pour le trimestre juillet-septembre 2021.



Les revenus bruts des fournisseurs de services de télécommunications ont diminué de 1,36 % en glissement annuel pour atteindre 67 300 crores de roupies au cours du trimestre juillet-septembre 2021, selon un rapport Trai publié lundi.

Les fournisseurs de services de télécommunications (TSP) avaient enregistré des revenus bruts de Rs 68 228 crore au même trimestre il y a un an, selon le rapport sur les indicateurs de performance de Trai pour le trimestre juillet-septembre 2021.

La composante des revenus bruts ajustés (AGR) des opérateurs de télécommunications, sur laquelle le gouvernement prélève des frais, a augmenté de 17,07 % pour atteindre 53 510 crores de roupies au cours du trimestre considéré, contre 45 707 crores de roupies au cours de la période correspondante de 2020.

Les fournisseurs de services d’accès tels que Bharti Airtel, Jio et Vodafone Idea, qui fournissent des services aux consommateurs finaux, représentaient 78 pour cent des revenus bruts et 79 pour cent de l’AGR.

Reliance Jio a signalé l’AGR le plus élevé de Rs 18 467,47 crore au cours du trimestre rapporté. Il a été suivi par Bharti Airtel (Rs 14 730,85 crore), Vodafone Idea (Rs 6 337,58 crore), BSNL (Rs 1 934,73 crore), Tata Teleservices (Rs 554,33 crore), MTNL (Rs 331,56 crore) et Reliance Communications (Rs 53,4 crore).

Les revenus du gouvernement provenant des services de télécommunications sous forme de redevances et de redevances d’utilisation du spectre (SUC) ont augmenté de 16,8 % et 19,99 % respectivement sur une base annuelle.

La perception des revenus du gouvernement sous forme de frais de licence était de 4 271 crores de Rs et le crore de Rs 1 741 crore de Rs entre juillet et septembre 2021, contre 3 656 crore de Rs et 1 451 crore de Rs au trimestre correspondant de 2020, selon le rapport.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.