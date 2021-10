Les revenus cryptographiques de Robinhood chutent de 78% au troisième trimestre en raison de DOGE, SHIB ne vient pas avant la clarté réglementaire

Robin des Bois

Les revenus cryptographiques de Robinhood chutent de 78% au troisième trimestre en raison de DOGE flottant, mais de nouvelles pièces comme SHIB n’arrivent pas avant la clarté réglementaire

27 octobre 2021

Le directeur financier de Robinhood a déclaré qu’ils étaient « incroyablement optimistes à propos de la cryptographie ». Alors que les clients veulent plus de pièces et la possibilité de gagner des intérêts par le biais de prêts ou de jalonnements, ils ne seront pas « les premiers acteurs » dans cet environnement réglementaire.

Robinhood a déclaré 51 millions de dollars de revenus provenant des crypto-monnaies pour le troisième trimestre clos le 30 septembre 2021.

Cela représente une baisse de plus de 78% par rapport à 233 millions de dollars au deuxième trimestre et une augmentation de 860% par rapport à 5 millions de dollars au troisième trimestre de 2020, alors que « l’activité de cryptographie a atteint des niveaux records ».

Cette baisse des revenus basés sur les transactions de la crypto ne peut être attribuée qu’au manque d’activité de Dogecoin, car le DOGE au dernier trimestre représentait 62% du volume des transactions crypto de Robinhood. Au deuxième trimestre, le prix DOGE a atteint son plus haut niveau historique au-dessus de 0,73 $, tandis qu’au troisième trimestre, il s’échangeait entre 0,16 $ et 0,35 $. DOGE -6.60% Dogecoin / USD DOGEUSD 0,25 $

« En repensant au deuxième trimestre, nous avons constaté un énorme intérêt pour la cryptographie, en particulier le doge, ce qui a conduit un grand nombre de nouveaux clients à rejoindre la plate-forme et des revenus records », a déclaré le PDG de Robinhood, Vlad Tenev, lors d’une conférence téléphonique avec des analystes.

Le cofondateur a également noté qu’au cours du dernier trimestre, « des millions de nouveaux comptes financés sont venus pour les crypto-monnaies, en particulier le dogecoin ».

La pièce de monnaie originale d’origine voit la concurrence de Shiba Inu (SHIB), qui a maintenant accaparé tous les feux de la rampe pour atteindre un nouveau record historique aujourd’hui à 0,000060 $. Comme nous l’avons signalé, SHIB a vu plus de volume sur les principaux échanges Binance et Coinbase que Bitcoin et Ether, et la communauté a également demandé à Robinhood de répertorier la pièce meme. SHIB 37,17% SHIBA INU / USD SHIBUSD 0,00 $

Mais pour l’instant, il n’y a pas de tels plans d’ajout de nouvelles pièces; Tenev a déclaré qu’ils entendaient cela « fort et clair » mais attendaient une clarté réglementaire.

« Nous devons évaluer avec soin si nous pouvons ajouter de nouvelles pièces d’une manière sûre pour les clients et conforme aux exigences réglementaires. » «Nous sommes une entité réglementée et nous espérons obtenir bientôt des éclaircissements sur les pièces. Donc, jusque-là, nous continuerons à travailler avec nos régulateurs pour, espérons-le, atterrir dans un endroit où les réglementations permettent l’innovation et sont appliquées uniformément dans l’industrie.

Robinhood n’a jamais eu de revenus « crypto », ils avaient des revenus de dogecoin. Ce graphique a beaucoup plus de sens lorsque vous le regardez à travers cet objectif et que vous considérez comment SHIB fait régulièrement plus de volume que DOGE. pic.twitter.com/F1bzItjsvf – Hsaka (@HsakaTrades) 26 octobre 2021

Tout comme l’ajout de nouvelles pièces, l’environnement réglementaire entourant les produits de prêt et de jalonnement en crypto est également « incertain et en évolution ».

Le directeur financier Jason Warnick a également déclaré qu’ils étaient « incroyablement optimistes à propos de la cryptographie ». Alors que les clients veulent plus de pièces et la possibilité de gagner des intérêts par le biais de prêts ou de jalonnements, ils ne seront pas « les premiers acteurs, en particulier dans cet environnement réglementaire ».

Lors de l’appel sur les résultats, les dirigeants de Robinhood ont répondu à de nombreuses questions sur la cryptographie. Interrogé sur l’ajout de fonctionnalités cryptographiques supplémentaires, Tenev a déclaré que son portefeuille cryptographique, dont la liste d’attente est rejointe par plus d’un million d’utilisateurs, arrivera bientôt. Le portefeuille devrait être déployé de manière sélective au 4T et largement au 1T22.

Le déploiement des portefeuilles « contribuera grandement à résoudre le principal problème que les clients ressentent en ce moment », a déclaré le PDG.

Tenev a en outre partagé qu’ils avaient « beaucoup investi dans l’équipe de cryptographie », qui a commencé il y a un an assez petit, mais déploie maintenant des achats récurrents et une assistance téléphonique 24h/24 et 7j/7. Dans l’ensemble, il se sent,

« nous sommes encore assez tôt dans l’espace crypto et Robinhood voit beaucoup d’opportunités devant nous. »

Tout comme la crypto, les revenus des opérations sur actions ont chuté de 27% par rapport à il y a un an à 50 millions de dollars, tandis que les revenus totaux ont augmenté de 35% par rapport à l’année précédente pour atteindre 365 millions de dollars. Les revenus d’options ont également augmenté de 29 % à 164 millions de dollars.

Robinhood a déclaré 22,4 millions de comptes financés, en légère baisse par rapport au trimestre précédent mais en hausse de 96,5% par rapport à l’année précédente. Le revenu moyen par utilisateur a également diminué de 36 % à 65 $ contre 102 $ au 3T20.

Les attentes manquées ont fait baisser le cours de l’action HOOD de 8% pour se négocier maintenant à 39,57 $. Robinhood est devenu public fin juillet sur le Nasdaq avec un prix d’introduction en bourse de 38 $ par action.

