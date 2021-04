Les revenus d’AAPL continueront de croître pendant la pandémie – analyste

Le chiffre d’affaires d’AAPL a augmenté de 21% pendant le trimestre de vacances, la société établissant de nouveaux records à la fois en termes de chiffre d’affaires et de bénéfices. Un analyste Apple renommé suggère que la bonne nouvelle devrait se poursuivre et prévoit une croissance de 15% d’une année sur l’autre lorsque la société publiera ses résultats fiscaux pour le deuxième trimestre plus tard ce mois-ci.

Horace Dediu dit que l’histoire est un contraste remarquable avec certaines des prédictions de malheur et de tristesse faites lorsque la pandémie a frappé pour la première fois …

Dediu note que le cours de l’action d’AAPL a chuté de manière significative au début de la pandémie, certains craignant que personne ne veuille ou ne puisse acheter des technologies haut de gamme.

Les mois qui ont conduit à la pandémie ont fait chuter les cours des actions de la plupart des actions, et la technologie n’a pas été à l’abri. Les actions d’Apple sont tombées en mars 2020 à 57 $ / action. J’ai entendu des commentaires suggérant qu’Apple s’effondrerait en tant qu’entreprise avec un chômage atteignant 25% et personne ne serait prêt à payer pour des produits de luxe comme les iPhones.

Nous savons maintenant, bien sûr, qu’une telle préoccupation était totalement déplacée et que le travail à domicile et la fermeture de nombreux lieux de divertissement ont vu les gens prêts à dépenser plus – plutôt que moins – pour leur technologie.

Le «travail et les études à domicile» et les verrouillages ont obligé les gens à acheter plus de technologie. Les téléphones, les ordinateurs portables, les tablettes ne sont pas seulement des outils mais des bouées de sauvetage pour une société privée d’autres formes de contact […] La crise a prouvé que la technologie n’est pas un luxe mais une nécessité, et une technologie qui fonctionne mieux est bien plus précieuse qu’une technologie qui fonctionne à peine. Les dépenses pour de meilleures machines ont augmenté.

De plus, sur quoi d’autre devons-nous dépenser notre argent?

Le carburant économique de la croissance d’Apple est venu du fait que le revenu disponible n’était pas dépensé pour d’autres articles coûteux comme les repas, les vacances et les divertissements. Une grande partie de l’argent liquide dans l’économie s’est sûrement retrouvée dans une caisse enregistreuse Apple.

Dediu dit que nous voyons un filet de données suggérant que la demande est inchangée, il prévoit donc une croissance de 15% d’une année sur l’autre des revenus d’AAPL pour le T2 fiscal (T1 calendaire).

Compte tenu de cela, je projette provisoirement une croissance du chiffre d’affaires de 15% (contre 1% il y a un an et 21% au dernier trimestre) et une croissance du BPA de 11% (contre 3,8% il y a un an et 25,6% au dernier trimestre).

Via PED30.

