Minage de Bitcoin

Les revenus de Bitcoin Miner atteignent leur plus haut niveau de 6 mois, la difficulté d’exploitation minière enregistre une 8e augmentation consécutive de 7,85%

AnTy1 novembre 2021

Cette semaine encore, la difficulté de minage de Bitcoin a augmenté de 7,85% le 1er novembre, ce qui représente la huitième augmentation consécutive depuis le 31 juillet.

Avec ce dernier pic, la difficulté de Bitcoin a grimpé à 20 893 milliards de dollars, au niveau de juin, et atteint un niveau record à partir de mai à 25 000 milliards de dollars. La difficulté est maintenant en hausse d’environ 53% par rapport au creux de la mi-juillet de 13,67 billions de dollars, causé par l’interdiction d’exploitation minière de la Chine.

Tout comme la difficulté, le taux de hachage Bitcoin a augmenté depuis le creux de la fin juin de 68 Th/s. Sur une pente depuis que le taux de hachage est actuellement à 148,6 Th/s. Au début de la semaine dernière, le taux de hachage a bondi à un niveau début mai de 172,7 Th/s juste avant le pic de 197,6 Th/s.

En tant que tel, la rentabilité du minage de Bitcoin a dépassé 0,35 $/jour par THash/s, atteignant 0,443 $ en octobre. Lors de la fermeture des opérateurs chinois, cette rentabilité est tombée à 0,17 $, un niveau observé pour la dernière fois fin décembre, et a atteint 0,45 $ en avril lorsque le prix du Bitcoin a atteint 65 000 $ pour la première fois.

Au moment de la rédaction, Bitcoin se négocie au-dessus de 62 000 $, après avoir enregistré une tendance à la hausse de 40% le mois dernier, mais en baisse de 7,5% par rapport à 67 000 $ ATH.

« Support : ~ 58 000 $ et 52 000 $ Résistance : aucun Les doubles sommets sont rares en crypto, et sans résistance, il est difficile de trouver de bonnes raisons d’être trop baissier », a commenté le trader DonAlt sur l’action hebdomadaire des prix de Bitcoin.

Uptober clôture avec 40% de retours mensuels #Bitcoin. Encore quelques mois verts à venir ? pic.twitter.com/WqDfOh8KlU – déplié. (@cryptounfolded) 1er novembre 2021

Avec cela, les revenus mensuels des mineurs de Bitcoin ont bondi en octobre pour atteindre 1,72 milliard de dollars, un sommet en six mois identique aux revenus d’avril. Mais cela a plus à voir avec le prix que les frais car en avril, les frais de transaction collectés s’élevaient à 247 millions de dollars, représentant 14,8% du chiffre d’affaires total, et ils ont depuis baissé à 1,35% en août lorsqu’ils ont commencé à atteindre 1,62% en octobre à 27,47 millions de dollars.

Les revenus mensuels des mineurs de Bitcoin étaient toujours en hausse par rapport à 1,31 milliard de dollars en septembre et 839 millions de dollars en juin.

Mais la tendance évolue globalement, le nombre de transactions sur la blockchain Bitcoin par jour passant également entre 200k et 300k. Début janvier, les transactions quotidiennes ont atteint 400 000 et ont diminué depuis pour tomber à 121 000 en juin, mais sont maintenant sur une pente ascendante.

Comme toutes les autres mesures, les adresses actives Bitcoin ont augmenté entre 600 000 et 900 000 et ont parfois éclaté pour atteindre 1 million. Les adresses actives ont atteint un nouveau 1,2 million d’ATH à la mi-avril avant de chuter à un peu moins de 475 000 fin juin.

Bitcoin/USD BTCUSD

61 576,3170$886,701,44 %

Volume 36,37 bVariation 886,70 $Ouverture 61 576,3170 $ Circulation 18,86 mCapacité boursière 1,16 t

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.