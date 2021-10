Les revenus de CME Q3 doublent grâce aux contrats à terme BTC, la bourse augmente les limites des contrats pour l’ETF

Fonds négocié en bourse ETF

Les revenus de CME Q3 doublent grâce aux contrats à terme sur Bitcoin, la bourse réglementée augmente les limites des contrats pour l’ETF

La plate-forme réglementée CME Group a déclaré que son bénéfice au troisième trimestre avait plus que doublé grâce à l’approbation des fonds négociés en bourse (ETF) liés aux contrats à terme CME Bitcoin, qui ont connu une immense traction et les échanges sur les produits énergétiques et de taux d’intérêt des opérateurs de bourse à terme.

CME a déclaré un chiffre d’affaires de 1,1 milliard de dollars et un bénéfice d’exploitation de 614 millions de dollars, tandis que le bénéfice net était de 927 millions de dollars pour le troisième trimestre.

Le volume moyen quotidien de CME a augmenté de 14% par rapport à l’année précédente à 17,8 millions de contrats. Son volume de contrats à terme Bitcoin a quant à lui augmenté de 170% par rapport au troisième trimestre 2020.

« Le lancement d’ETF basés sur les contrats à terme sur bitcoins de CME est la validation par l’industrie de ce que nous savons depuis un certain temps, à savoir que les contrats à terme sur bitcoins de CME sont la principale source de découverte des prix du bitcoin dans l’industrie », Sean Tully, responsable mondial des services financiers et produits OTC, a déclaré lors d’un appel avec des analystes.

Jusqu’à présent, en octobre, le volume quotidien moyen des contrats bitcoin de CME a augmenté de 57 % par rapport à septembre, pour atteindre plus de 12 000 contrats ou plus de 60 000 équivalents BTC d’une valeur record de 3,5 milliards de dollars par jour.

à terme éther sont également à un bon départ depuis leur lancement au premier trimestre de cette année.

De plus, CME Group augmente la limite de position au comptant sur le montant des contrats à terme Bitcoin que l’ETF peut détenir.

L’ETF ProShares Bitcoin Strategy (BITO) a été le premier ETF Bitcoin coté à la Bourse de New York le 19 octobre et est devenu le fonds le plus rapide à accumuler 1 milliard de dollars d’actifs. Quelques jours plus tard, Valkyrie Funds a également lancé son ETF Bitcoin.

Les deux fonds investissent dans des contrats à terme Bitcoin cotés sur le groupe CME et n’investissent pas directement dans la crypto-monnaie.

Actuellement, il existe une limite stricte de 2 000 contrats à terme au comptant que les ETF peuvent détenir, mais l’intérêt accru pour les ETF Bitcoin a poussé le CME à augmenter cette limite à 4 000 en novembre, a déclaré Terry Duffy, président et chef de la direction de CME Group.

« Nous sommes très confiants du point de vue du risque que nous ne sommes pas imprudents de quelque manière, forme ou forme que ce soit, et cela a été vérifié par toute notre équipe et avec les régulateurs. Nous avons demandé ces modifications car nous sommes convaincus que le produit est suffisamment mature pour augmenter la taille de la limite.

