Les revenus de Facebook augmentent de 56% malgré les changements de confidentialité d’iOS

Facebook a annoncé mercredi ses résultats du deuxième trimestre de l’exercice 2021 avec un chiffre d’affaires de 29 milliards de dollars, soit une croissance de 56% d’une année sur l’autre. Avec une croissance plus rapide qu’Apple et Microsoft au cours de la même période, il semble que Facebook n’ait pas été affecté par les changements de confidentialité introduits avec iOS 14.5 – du moins pour l’instant.

Plus impressionnant que le chiffre d’affaires total de Facebook au cours du deuxième trimestre de l’exercice 2021 est le bénéfice, qui a augmenté de 101% pour atteindre 10,4 milliards de dollars. La société a signalé que le nombre d’utilisateurs actifs sur Facebook, Instagram et WhatsApp a augmenté de 12% par rapport à l’année dernière, avec désormais 2,76 milliards de personnes actives quotidiennement sur ces applications.

« Nous avons connu un trimestre solide alors que nous continuons d’aider les entreprises à se développer et les gens à rester connectés », a déclaré Mark Zuckerberg, fondateur et PDG de Facebook. « Je suis ravi de voir nos principales initiatives autour des créateurs et de la communauté, du commerce et de la construction de la prochaine plate-forme informatique se réunir pour commencer à donner vie à la vision du métavers. »

Comme vous le savez peut-être, les principaux revenus de Facebook proviennent de la publicité et la société a enregistré une croissance de 47 % en glissement annuel dans ce segment. Cela survient après qu’Apple a annoncé des changements importants aux directives de confidentialité d’iOS plus tôt cette année, qui obligent désormais les développeurs à demander aux utilisateurs s’ils souhaitent ou non être suivis par des applications tierces.

Facebook a pris position contre les décisions d’Apple depuis l’introduction d’iOS 14.5, mais la société n’a pas été aussi affectée par les changements de confidentialité dans iOS au trimestre dernier. Cependant, cela ne signifie pas que Facebook ne s’inquiète pas de la suite. Comme l’a noté The Verge, le directeur financier de Facebook, David Wehner, a déclaré que la société s’attend à un impact plus important sur les revenus au troisième trimestre en raison de « modifications de la réglementation et de la plate-forme, notamment les récentes mises à jour iOS ».

Bien sûr, cela est dû au fait que de plus en plus d’utilisateurs refusent d’être suivis par les applications lorsqu’ils mettent à jour leurs appareils vers les dernières versions du système d’exploitation. Une recherche récente a montré qu’environ 25% des utilisateurs d’iOS ont déjà désactivé le suivi dans les applications tierces, et ce nombre sera probablement encore plus élevé d’ici la fin de l’année.

Vous pouvez lire le rapport complet sur les revenus de Facebook au deuxième trimestre de l’exercice 2021 sur le site Web des relations avec les investisseurs de Facebook.

Lire aussi :

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :