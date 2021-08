Les revenus de Huawei chutent de 29% alors que l’interdiction américaine continue de nuire à son activité de téléphonie

in

Le géant chinois de la technologie en difficulté Huawei a vu son chiffre d’affaires baisser de 29,4% au premier semestre. Il a généré 320,4 milliards de yuans (49,5 milliards de dollars) de revenus entre janvier et juin. Sans surprise, les activités grand public de Huawei ont enregistré les pires performances, avec des ventes en baisse de près de 47% par rapport à la même période un an plus tôt.

L’activité de transporteur de Huawei, qui a également été affectée depuis sa mise sur liste noire par le gouvernement américain, a également vu ses revenus chuter de 14,2% à 136,9 milliards de yuans (21,1 milliards de dollars). L’activité entreprise de l’entreprise a été la seule à signaler une augmentation des ventes. Il a rapporté 42,9 milliards de yuans (6,6 milliards de dollars) au premier semestre 2021, soit une augmentation de 18,2% par rapport à l’année dernière.

Eric Xu, président tournant de Huawei, a déclaré dans un communiqué que la société avait déjà fixé ses objectifs stratégiques pour les cinq prochaines années et qu’elle visait à survivre. Huawei espère y parvenir en “créant une valeur pratique” pour ses consommateurs et partenaires. Il s’attend également à ce que ses activités de transporteur et d’entreprise continuent de croître.

Alors que Huawei est sous pression depuis que les États-Unis l’ont ajouté à la “liste des entités” en mai 2019, l’effet réel des sanctions a commencé à faire des ravages sur les activités de consommation de l’entreprise l’année dernière. Au deuxième trimestre 2020, Huawei était le plus grand fournisseur de smartphones au monde. En raison de l’interdiction américaine, cependant, les ventes de smartphones de la société ont commencé à baisser de manière significative à partir du troisième trimestre 2020. Au deuxième trimestre de 2021, Huawei ne figurait même pas parmi les cinq premiers fournisseurs de smartphones au monde.

Les nouvelles restrictions américaines sur Huawei, annoncées à la fin de l’année dernière, empêchent la société d’acheter des puces 5G. En conséquence, Huawei n’a pas été en mesure de lancer de nouveaux téléphones 5G. Le P50 Pro récemment lancé, qui est sa réponse aux meilleurs téléphones Android, utilise une version 4G uniquement du chipset Snapdragon 888 de Qualcomm.

