Les revenus de Hut 8 ont augmenté de plus de 700% au troisième trimestre, battant les estimations des analystes

Le chiffre d’affaires du troisième trimestre de Hut 8 était de 50,3 millions de dollars canadiens (40 millions de dollars), en hausse d’environ 767 % par rapport à l’année dernière et dépassant l’estimation moyenne des analystes de 43,7 millions de dollars canadiens (34,8 millions de dollars).

Hut 8 a également déclaré un bénéfice ajusté de 0,15 $ CA (0,12 $) par action pour le troisième trimestre, dépassant l’estimation moyenne des analystes de 0,13 $ CA (0,10 $) par action, selon les données de FactSet. Hut 8 a déposé tous les bitcoins auto-minés en détention. au cours du troisième trimestre et détenait 4 729 bitcoins pour une valeur marchande de 263,8 millions de dollars canadiens (342,1 millions de dollars) au 30 septembre, a indiqué la société dans un communiqué. Le bitcoin prêté dans le cadre de la « stratégie de rendement fiduciaire » est d’environ 5 053 Bitcoin, pour une valeur marchande d’environ 430 millions de dollars canadiens (342 millions de dollars). a dépassé notre objectif de 5 000 Bitcoin en réserve », a déclaré la société dans son communiqué. La société a également souligné que toutes ses puces Nvidia hautes performances ont été reçues sur le site de Hut 8 à Medicine Hat, en Alberta, et 91% de les serveurs ont été installés et po ont augmenté, avec un déploiement complet prévu la semaine prochaine. Les actions du mineur ont augmenté de 7,2% dans les premiers échanges américains mercredi, surpassant la plupart des mineurs de crypto, tandis que le bitcoin était à plat. Le mineur tient une conférence téléphonique pour discuter de son gains à 10 h HE (15 h UTC).