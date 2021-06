Les revenus de la musique enregistrée aux États-Unis sont toujours inférieurs de 46 % aux sommets de 1999

Spotify et le streaming musical ont-ils vraiment sauvé l’industrie musicale ? Pas en fonction des revenus de la musique enregistrée corrigés de l’inflation.

Malgré les discussions sans fin sur un retour de l’industrie de la musique, les revenus totaux de la musique enregistrée sont encore loin de leurs sommets antérieurs, selon des données récemment publiées. En fait, les revenus totaux de la musique enregistrée sont encore considérablement inférieurs aux niveaux d’il y a environ 20 ans.

Selon les données corrigées de l’inflation de la Recording Industry Association of American (RIAA), les revenus totaux de la musique enregistrée en 2020 étaient de 12,2 milliards de dollars, soit environ 46,2 % de moins que le total de 22,7 milliards de dollars pour l’année de pointe de 1999 de l’industrie.

Cela remet fortement en question les hypothèses selon lesquelles l’industrie de la musique a déjà terminé son retour à la gloire. Au lieu de cela, les dernières données – qui sont, surtout, ajustées en fonction de l’inflation – racontent une histoire entièrement différente. Alors que les revenus de la musique enregistrée aux États-Unis augmentent certainement par rapport aux creux de moins de 10 milliards de dollars enregistrés il y a à peine cinq ans, ils sont loin des revenus solides observés au milieu des années 1990 et au début des années 2000.

Bien sûr, l’industrie de la musique ne se limite pas aux enregistrements. Par exemple, les plateformes de streaming telles que Spotify et les médias sociaux sont largement reconnues pour avoir déclenché un boom des concerts en direct, avec des milliards de bénéfices excédentaires pour des méga-joueurs comme Live Nation. Mais avec la fermeture des concerts de 2020 à cause de la pandémie, l’accent est soudainement revenu sur les problèmes d’image des revenus entourant les enregistrements. Au lieu de sources de revenus secondaires, les enregistrements étaient autrefois un soutien de famille et le point de départ de l’écosystème plus large du secteur de la musique qui comprend les concerts en direct, l’édition, le merchandising et d’autres générateurs de revenus de l’industrie.

C’était une autre époque, et les industries changent naturellement. Mais le recentrage soudain sur les revenus de la musique enregistrée comprend des redevances de streaming déprimantes pour les artistes. Les données fortement citées de Digital Music News révèlent que les paiements de redevances par flux de Spotify se situent à peu près entre 0,003 $ et 0,005 $ (un tiers de centime à un demi-centime), un chiffre qui semble glisser vers le sud. .

Spotify accuse régulièrement cela sur les grands labels tout en rapportant des milliards de paiements totaux, et les labels eux-mêmes sont notoirement silencieux sur la question. Mais le net-net pour les artistes est que les plateformes de streaming comme Spotify ne paient pas les factures, bien qu’elles soient présentées comme des sauveurs de l’industrie musicale.

Le « retour » tiède de la musique enregistrée semble également avoir un impact dramatique sur l’édition de la propriété intellectuelle. Au cours de la dernière année, un boom spéculatif de la propriété intellectuelle a fait grimper la valorisation des catalogues historiques, des joueurs comme Hipgnosis faisant des paris à fort effet de levier. Cela a entraîné des paiements massifs pour l’artiste, bien que malheureusement, certains de ces accords soient motivés par l’effondrement des tournées et des revenus d’enregistrement relativement dérisoires qui restent.

David Crosby, qui a catégoriquement admis qu’une incapacité à se produire en direct pesait sur ses finances, est l’un des enfants vedettes de cette tournure des événements. “Compte tenu de notre incapacité actuelle à travailler en direct, cet accord est une bénédiction pour moi et ma famille et je pense que ce sont les meilleures personnes avec qui le faire”, a noté Crosby après avoir signé une vente d’édition massive à Irving Azoff’s Iconic Artists Group (IAG ).

Bien sûr, il ne s’agit pas d’un système statique, et les revenus du streaming – et plus important encore, les abonnements payants à la musique en streaming – ont encore de la marge pour croître. Mais si le récent ralentissement des abonnements de Spotify est une indication des trajectoires de croissance futures, il peut être plus difficile d’égaler les sommets de revenus antérieurs des années 1990.

Au cours du dernier trimestre financier de Spotify, qui s’est terminé en mars de cette année, les utilisateurs moyens mensuels (MAU) ont totalisé 356 millions, en hausse de 11 millions par rapport aux 345 millions du quatrième trimestre 2020. Mais le total des utilisateurs payants du géant du streaming musical a augmenté de trois millions, à 158 millions.

Pour référence, Spotify a ajouté 25 millions de MAU au cours du quatrième trimestre 2020, dont 11 millions d’abonnés payants. D’une année sur l’autre, Spotify a enregistré une augmentation substantielle de 21% au cours du même trimestre en 2020, bien qu’il ne soit pas clair si cette augmentation se poursuivra.