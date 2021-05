Les revenus de la TPS atteignent un niveau record de Rs 1,41 lakh cr en avril

Les revenus pour le mois d’avril 2021 sont 14% plus élevés que le crore de Rs 1,23 lakh collecté en mars.

Les collectes de la TPS en avril ont atteint un niveau record de plus de Rs 1,41 lakh crore, indiquant une reprise économique soutenue, a annoncé samedi le ministère des Finances.

Les revenus pour le mois d’avril 2021 sont 14% plus élevés que le crore de Rs 1,23 lakh collecté en mars.

Au cours du mois, les revenus des transactions intérieures (y compris l’importation de services) ont augmenté de 21 pour cent par rapport au mois dernier.

«Les revenus de la TPS ont non seulement franchi la barre du crore Rs 1 lakh successivement au cours des sept derniers mois, mais ont également montré une augmentation constante. Ce sont des indicateurs clairs d’une reprise économique soutenue au cours de cette période. Une surveillance plus étroite contre la fausse facturation, une analyse approfondie des données utilisant des données provenant de sources multiples, notamment des systèmes informatiques de TPS, d’impôt sur le revenu et des douanes et une administration fiscale efficace, ont également contribué à l’augmentation régulière des recettes fiscales », a déclaré le ministère.

Les recettes brutes de la TPS perçues au mois d’avril 2021 ont atteint un niveau record de Rs 1,41,384 crore, dont la CGST est de Rs 27,837 crore, SGST Rs 35,621 crore, IGST Rs 68,481 crore (y compris Rs 29,599 crore collectées à l’importation de marchandises ) et cess Rs 9,445 crore (y compris Rs 981 crore collecté à l’importation de marchandises).

«Malgré la deuxième vague de pandémie de COVID-19 affectant plusieurs régions du pays, les entreprises indiennes ont une fois de plus fait preuve d’une résilience remarquable en se conformant non seulement aux exigences de déclaration, mais aussi en payant leurs cotisations de TPS en temps opportun au cours du mois,» le ministère ajouté.

Savez-vous ce que sont le ratio de réserve de trésorerie (CRR), le projet de loi de finances, la politique fiscale en Inde, le budget des dépenses, les droits de douane? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail à Financial Express Explained. Obtenez également les cours des actions BSE / NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul de l’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.