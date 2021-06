Les revenus de l’exportation de crevettes grimperont de 20% au CY21: Crisil

Le rapport ajoute que si la perturbation de la chaîne d’approvisionnement dans les principaux États producteurs de crevettes se prolonge jusqu’au deuxième trimestre de cet exercice, elle pourrait freiner la croissance.

Les revenus de l’exportation de crevettes devraient augmenter de 20 % en glissement annuel (en glissement annuel) pour atteindre environ 4,3 milliards de dollars au cours de l’année civile 2021 (CY21), entraînés par une reprise de la demande et la restauration des chaînes d’approvisionnement qui ont été perturbées l’année dernière par la pandémie de Covid-19, selon un rapport de l’agence de notation Crisil.

Selon l’étude de 97 exportateurs notés Crisil, représentant plus des deux tiers des revenus de l’industrie, les blocages et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement ont entraîné une baisse des exportations à 3,6 milliards de dollars en 2020, contre 4,7 milliards de dollars en 2019.

L’Équateur a dépassé l’Inde avec des exportations de 3,7 milliards de dollars, car il avait moins de problèmes logistiques et s’est concentré sur la satisfaction de l’appétit vorace de la Chine pour les crevettes crues.

«Les exportations de crevettes de l’Inde ont chuté de 23% en 2020 pour deux raisons: une demande modérée sur les principaux marchés d’exportation en raison des verrouillages et des perturbations dans l’approvisionnement des stocks de géniteurs en provenance des États-Unis, qui ont eu un impact sur le cycle de récolte de crevettes nationales. La bonne partie est que la deuxième vague de la pandémie n’a pas entraîné de restrictions strictes sur le mouvement des matières premières et des stocks, elle ne sera donc pas aussi perturbatrice que la première vague. Par conséquent, nous nous attendons à ce que les exportateurs gèrent bien leurs opérations et augmentent en moyenne de 20 % au cours de cet exercice », a déclaré Rahul Guha, directeur de CRISIL Ratings.

L’Inde a pris de l’importance en tant qu’exportateur de crevettes au cours de la dernière décennie, en raison de l’accent mis sur la qualité et le contrôle des maladies, et en passant aux géniteurs plus résistants et exempts d’agents pathogènes spécifiques, ou SPF, des États-Unis.

Krishna Ambadasu, directeur associé de CRISIL Ratings, a déclaré : « L’augmentation attendue et progressive de la part des exportations à valeur ajoutée au cours de cet exercice est également de bon augure pour les exportateurs. Une rentabilité améliorée et un cycle de fonds de roulement maîtrisé limiteront le gearing global à moins de 0,4 temps et la couverture des intérêts à plus de 8 fois. Cela devrait renforcer les profils de crédit.

Crisil rapporte que le tarif de rétorsion proposé par les États-Unis sur certains produits à base de crevettes est susceptible d’avoir un impact minimal – estimé à seulement 6,3 millions de dollars – sur la croissance de l’industrie.

Le rapport ajoute que si la perturbation de la chaîne d’approvisionnement dans les principaux États producteurs de crevettes se prolonge jusqu’au deuxième trimestre de cet exercice, cela pourrait freiner la croissance.

