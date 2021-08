Les revenus de l’industrie musicale allemande ’21 dépassent le milliard de dollars au milieu du boom du vinyle

Les revenus de l’industrie musicale allemande ont augmenté de 12,4% en glissement annuel au cours du premier semestre de 2021, pour atteindre 1,06 milliard de dollars (903,8 millions d’euros), la part du numérique représentant près de 80% du total, selon la Federal Music Industry Association (BVMI).

Le BVMI a révélé ces statistiques et d’autres dans son rapport semestriel récemment publié, détaillant les performances financières de l’industrie musicale allemande au cours des six premiers mois de cette année. Pour référence, au milieu du début de la pandémie de COVID-19, les premier et deuxième trimestres de 2020 ont apporté environ 918,26 millions de dollars (783,7 millions d’euros) de revenus dans l’industrie de la musique pour le pays d’environ 84 millions d’habitants. Le chiffre représente une amélioration de 4,8% en glissement annuel, et la part du numérique est passée à 74,2%.

Au premier semestre 2021, cependant, 78,6 % des revenus d’environ 1,06 milliard de dollars de l’industrie musicale allemande (« évalués au prix de détail, TVA incluse ») provenaient de sources numériques, selon l’analyse du BVMI, avec 70,6 % du total des revenus (près de 750 millions de dollars ) attribuable au streaming.

Les huit pour cent restants des revenus numériques provenaient des téléchargements (3,3 pour cent) et des « autres contenus numériques », y compris le streaming vidéo (4,7 pour cent). Parmi les 21,4 % (226,66 millions de dollars) des revenus de l’industrie musicale allemande, les CD représentaient 14,5 % (contre 20 %), contre 0,6 % pour les DVD musicaux et les Blu-Ray (contre 1 %) et 0,4 % pour « autres physiques » (en légère hausse par rapport au 1S 2020).

Notamment, la popularité du vinyle a continué de croître en Allemagne au cours du premier semestre de 2021, à hauteur « d’une augmentation de 49,5% des ventes ». Cette hausse a fait passer le format de 4,5% des revenus de l’industrie musicale allemande à 5,9% – un point qui mérite d’être souligné car les ventes de vinyles, malgré une croissance continue à deux chiffres aux États-Unis, ont considérablement diminué dans certains pays.

Concernant les performances du vinyle aux États-Unis, le rapport semestriel 2021 de MRC Data précise que les ventes du format ont augmenté de 108,2% en glissement annuel, pour atteindre 19,2 millions d’unités. Ce chiffre marque un record depuis la création de MRC Data en 1991.

Il convient de garder à l’esprit que le streaming musical génère désormais plus de 70% des revenus de l’industrie musicale allemande, car les grands labels mènent des efforts de grande envergure pour mettre les services de «faux flux» hors service dans le pays européen. De même, l’industrie mondiale de la musique poursuit toujours des actions en justice contre les opérations de «faux flux» et les plates-formes d’extraction de flux au Brésil.

L’industrie de la musique d’Amérique latine a enregistré une croissance de 15,9% en glissement annuel en 2020, selon l’IFPI, et le Brésil affichait le plus grand marché de la musique de la région à la fin de l’année. De plus, dans ce pays d’environ 211 millions d’habitants, le streaming a produit l’année dernière 84,1% des revenus de l’industrie de la musique, selon l’IFPI encore une fois.