Les revenus de Netflix manquent les estimations pour les nouveaux abonnés ⋆ .

Netflix a considérablement manqué ses estimations du nombre d’abonnés qu’il ajouterait au premier trimestre, citant un retard dans les productions pendant la pandémie comme facteur.

La société avait prévu d’ajouter 6 millions d’abonnés au premier trimestre. Au lieu de cela, il a ajouté 3,98 millions, une baisse de 75% par rapport à il y a un an, lorsque Netflix a gagné un nombre impressionnant de clients en tant que personnes à l’abri à la maison. Il s’agissait également d’une baisse de 53% par rapport au trimestre précédent.

«C’est un gros échec qui montre clairement que la flambée des souscriptions induite par la pandémie se termine et est plus rapide que prévu», a déclaré Haris Anwar, analyste principal chez Investing.com, dans un communiqué.

Alors que la société a raté les estimations de Wall Street sur les nouveaux abonnés, elle a dépassé les attentes en matière de revenus et de bénéfices. Les revenus de Netflix ont augmenté de 24% au premier trimestre pour atteindre 7,16 milliards de dollars, par rapport à il y a un an. Le bénéfice net était de 1,7 milliard de dollars au premier trimestre, contre 709 millions de dollars il y a un an.

Les revenus records ont été stimulés par la baisse des coûts de contenu, les productions ayant été retardées pendant la pandémie.

“Nous pensons que la croissance des adhésions payantes a ralenti en raison du grand avantage de Covid-19 en 2020 et d’une liste de contenu plus légère au premier semestre, en raison des retards de production de Covid-19”, a déclaré Netflix dans une lettre aux actionnaires mardi, ajoutant qu’il s’attend à une «seconde moitié forte» avec le retour de nouvelles saisons de ses plus grands succès comme «The Witcher» et des films à venir.

«À court terme, il y a une certaine incertitude liée à Covid-19; à long terme, la montée en puissance du streaming pour remplacer la télévision linéaire dans le monde est la tendance claire du divertissement », a déclaré Netflix.

Le cours de l’action de la société a baissé d’environ 11% après les heures d’ouverture. Netflix a déclaré qu’il s’attend à ce que la croissance du nombre d’abonnés ralentisse également le trimestre prochain – prévoyant qu’il n’en ajoutera qu’un million au prochain trimestre.

La société a déclaré que la concurrence accrue était un facteur expliquant pourquoi elle n’avait pas répondu aux attentes en matière de croissance du nombre d’abonnés. Netflix a déclaré que le niveau de désabonnement du premier trimestre était inférieur à il y a un an.

“Nous ne pensons pas que l’intensité de la concurrence ait changé de manière significative au cours du trimestre ou ait été un facteur important de la variance, car la sur-prévision concernait toutes nos régions”, a déclaré Netflix dans sa lettre aux actionnaires.

Netflix a annoncé la sortie de 70 nouveaux films cette année et son contenu continue de remporter des prix, dont 10 Golden Globes remportés pour ses émissions et films et 35 nominations aux Oscars. Plus tôt ce mois-ci, Netflix et Sony ont annoncé un accord pluriannuel dans lequel Sony distribuera ses films sur la plate-forme après leur sortie en salles et en vidéo personnelle.

En raison de son investissement dans le contenu, Netflix a augmenté les prix de certains de ses plans d’abonnement aux États-Unis l’année dernière. La société a également intensifié sa répression contre le partage de mots de passe entre des personnes qui ne font pas partie du même foyer.

«Alors que les studios rivaux se sont de plus en plus tournés vers leurs propres offres directes aux consommateurs, la société a récemment et décidément semblé encore plus pragmatique dans ses acquisitions de contenu», a écrit Tuna Amobi, analyste en actions de CFRA Research dans une note de recherche, soulignant le Sony et l’achat récent par Netflix des suites du célèbre film mystère “Knives Out”.

Netflix a déclaré qu’il dépenserait plus de 17 milliards de dollars en espèces pour le contenu cette année et qu’il est sur la bonne voie pour toute l’année 2021 pour que son flux de trésorerie disponible soit proche du seuil de rentabilité. La société a déclaré qu’elle «sauvegardait et produisait en toute sécurité sur tous les principaux marchés, à l’exception du Brésil et de l’Inde».

«Nous voulons que nos titres soient discutés par le public du monde entier», a déclaré Netflix. «En raison de notre large distribution et de nos membres très engagés, nos titres génèrent non seulement des niveaux de visionnage élevés, mais peuvent également percer le zeitgeist culturel et transcender l’industrie du cinéma et de la télévision.»

