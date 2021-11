Les revenus de Nvidia sont une grosse affaire. Mais il y a quelque chose de plus important.

Nvidia

l’action a été en larmes récemment, et dire que les bénéfices du fabricant de puces après la fermeture du marché mercredi seront surveillés de près est un euphémisme.

L’action a grimpé de 38 % au cours du mois dernier, est en hausse de 130 % depuis le début de l’année et se situe autour de sommets historiques. Les analystes ont relevé leurs objectifs de prix à gauche, à droite et au centre ce mois-ci, non seulement en raison des attentes à la hausse pour les ventes et les bénéfices au milieu de la demande des centres de données, de l’intelligence artificielle et des jeux.

Le véritable moteur a été le métaverse, un environnement virtuel considéré comme l’avenir d’Internet. Le nom de Facebook change pour

Méta-plateformes

et son énorme investissement dans le concept l’a catapulté dans l’esprit des investisseurs. Nvidia veut être au cœur du métaverse, dévoilant des plates-formes, des logiciels et des outils plus tôt ce mois-ci pour aider à en faire une réalité.

Morgan Stanley

les analystes pensent que le métaverse pourrait représenter une opportunité de 57 milliards de dollars pour les fabricants de produits de luxe, simplement en vendant leurs produits pour qu’ils soient portés par des avatars dans le nouveau monde virtuel.

Imaginez alors ce que cela pourrait signifier pour une entreprise qui s’efforce d’être à l’avant-garde de la construction de l’ensemble. Bien sûr, le métaverse n’en est qu’à ses débuts et Nvidia devra également faire face à la concurrence de personnes comme

Micro-systèmes avancés

.

Laissant l’avenir de côté pour l’instant, les bénéfices de la société pourraient avoir besoin d’être quelque chose de spécial pour faire grimper considérablement le titre, compte tenu de ses performances récentes et de ses attentes élevées.

— Callum Keown

*** Les consommateurs prévoient de faire des folies pendant les vacances

Les consommateurs prévoient de dépenser en moyenne 1 243 $ en achats liés aux vacances cette saison, y compris des cadeaux pour eux-mêmes, selon un sondage de MassMutual. Le Census Bureau a déclaré que les ventes au détail d’octobre avaient augmenté de 1,7% par rapport au mois précédent.

Dans le sondage, 73 % des personnes ont dit qu’elles se sentir optimiste sur leurs finances, bien que l’échantillonnage ait été effectué avant le rapport du Bureau of Labor Statistics de la semaine dernière, qui montrait que les prix à la consommation augmentaient de 6,2% par rapport à l’année dernière, le rythme le plus rapide en 31 ans. MassMutual a constaté que 42% pour cent prévoyaient de dépenser au moins 500 $ de plus que l’année dernière. Vingt-neuf pour cent achètera dans les magasins cette année, alors qu’ils ne l’avaient pas fait l’année dernière, et 26% achèteront exclusivement en personne pour éviter les retards de livraison potentiels.

Walmart

a dépassé les attentes pour le troisième trimestre et a relevé ses prévisions de bénéfices ajustées pour l’ensemble de l’année après avoir embauché 200 000 travailleurs au dernier trimestre.

Dépôt à domicile

aussi battre les attentes sur demande pour les fournitures de rénovation domiciliaire.

Recrutement saisonnier dans le commerce de détail a chuté de 9 % en octobre par rapport à l’année précédente, selon le cabinet d’outplacement Challenger Gray & Christmas.

Amazon

vise à embaucher 125 000 personnes cette saison des vacances, et

Cible

et

UPS

chacun prévoit d’embaucher 100 000 personnes.

Et après: Parmi ceux qui utilisent des cartes de crédit pour payer leurs dépenses de vacances, 59% s’attendent à supporter cette dette pendant au moins six mois, selon l’enquête de MassMutual. C’est même si plus d’un tiers des personnes interrogées ont pu économiser 1 000 $ au cours des trois derniers mois.

—Janet H. Cho

*** Apple sur le rythme pour établir un record de ventes d’iPhone

Pomme

pourrait battre son record de ventes d’iPhone cette année, selon Wedbush Securities, qui estime qu’il est en passe de vendre 40 millions d’appareils entre le Black Friday et Noël et plus de 80 millions ce trimestre.

L’analyste Dan Ives a déclaré que les délais de livraison pour l’iPhone 13 Pro s’allongent, une indication que la demande dépasse l’offre d’environ 15 % avant la semaine prochaine. C’est malgré la persistance pénurie mondiale de semi-conducteurs, un composant essentiel des iPhones. Apple a déclaré que la pénurie de puces et les fermetures d’usines liées à Covid-19 au Vietnam et en Malaisie ont nui aux revenus potentiels du dernier trimestre de 6 milliards de dollars.

Qualcomm

a déclaré mardi que les ventes de puces à Apple devraient chuter dans les années à venir alors que le fabricant d’iPhone se tourne vers ses propres puces, mais Qualcomm prévoit également une croissance des puces pour voitures autonomes et autres appareils connectés.

À partir de l’année prochaine, les utilisateurs d’iPhone victimes d’un accident de voiture pourraient entendre leur téléphone composer automatiquement le 911, dans le cadre d’un fonction de sécurité « détection de collision » Apple envisage d’ajouter à ses iPhones et montres Apple, a rapporté le Wall Street Journal.

Et après:

Technologie Foxconn

,

le plus grand fabricant d’iPhone d’Apple, s’attend à ce que les sauvegardes de la chaîne d’approvisionnement mondiale durent jusqu’au second semestre 2022. Les fournitures de puces de gestion de l’alimentation utilisées dans les appareils fonctionnant sur batterie tels que les smartphones resteront probablement limitées, a déclaré le président de Foxconn, Young Liu.

—Jack Denton et Janet H. Cho

*** Pfizer demande l’autorisation de la FDA pour la pilule Covid-19

Pfizer

a demandé à la Food and Drug Administration d’autoriser ses pilules antivirales pour traiter les patients de Covid-19 à haut risque de maladie grave. La pilule et une autre de la pharma rivale

Merck

sont considérés comme des changeurs de jeu potentiels dans la course pour mettre fin à la pandémie.

La pilule de Pfizer, appelée Paxlovid, réduit le risque d’hospitalisation ou de décès de 89 % chez les patients à haut risque qui l’ont pris dans les trois jours suivant leur diagnostic ou leurs symptômes dans les essais de stade avancé. L’entreprise a déjà commencé à faire la pilule, et l’autorisation de la FDA pourrait le rendre disponible immédiatement. Pfizer estime qu’il pourrait effectuer jusqu’à 180 000 cures cette année et 50 millions l’année prochaine. Pfizer permettra également fabricants de médicaments génériques pour fabriquer Paxlovid via le Medicines Patent Pool, une organisation à but non lucratif soutenue par les Nations Unies, pour distribution dans 95 pays à revenu faible et intermédiaire, similaire à l’accord de Merck en octobre. Pfizer ne percevra pas de royalties sur ces ventes. La pilule antivirale de Merck avec Ridgeback Biotherapeutics a été autorisée au Royaume-Uni et est En cours d’examen par la FDA pour autorisation aux États-Unis La pilule a réduit de 50 % le risque d’hospitalisation ou de décès chez les personnes à haut risque atteintes de Covid léger.

Et après: Pfizer a déclaré qu’il prévoyait également de demander une autorisation pour Paxlovid dans d’autres pays, dont le Royaume-Uni, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. L’administration Biden travaille sur un contrat pour 10 millions de traitements.

—Josh Nathan-Kazis et Janet H. Cho

*** L’Allemagne prête pour le « verrouillage des non vaccinés » de Covid

Les autorités fédérales et régionales allemandes envisagent la réintroduction de restrictions sévères pour la population non vaccinée, car le nombre d’infections et de décès dus au Covid-19 a atteint un niveau sans précédent depuis le printemps dernier.

Le nombre de nouvelles infections signalées mardi, à 32 048, était en hausse de 47% par rapport à il y a un mois, tandis que le nombre de décès a augmenté de 265, le saut le plus raide depuis mai. Les législateurs préparent une législation pour exiger tests ou preuve de vaccination pour aller au travail ou utiliser les transports en commun. « C’est en réalité un verrouillage pour les non vaccinés qui est en route », a déclaré mardi un leader social-démocrate au Parlement. La décision au niveau national est cependant entravée par le fait que les partis politiques négocient toujours les termes d’un futur gouvernement de coalition. Mais plusieurs régions allemandes, notamment la capitale Berlin, ont déjà interdit l’accès aux personnes non vaccinées à des lieux tels que les cinémas, les coiffeurs, les restaurants et les gymnases. L’Allemagne a le taux de vaccination le plus bas d’Europe, avec le Royaume-Uni, avec seulement 67% de la population maintenant complètement vaccinée, derrière l’Espagne, l’Italie et la France.

Et après: Angela Merkel et son successeur putatif au poste de chancelier, Olaf Scholz, doivent tenir une conférence de presse sur le sujet plus tard cette semaine. Et les premiers ministres des 16 États allemands se réunissent jeudi pour discuter de restrictions plus strictes.

—Pierre Briançon

*** Peloton collecte de l’argent après tout, à la recherche d’un milliard de dollars

peloton

prévoit de vendre 1 milliard de dollars d’actions nouvelles, levant des fonds qui pourraient être utilisés pour des questions générales telles que des acquisitions ou pour agrandir des installations dans une volte-face apparente. Le directeur financier du fabricant d’équipements de fitness connectés a déclaré début novembre qu’il n’était pas prévu de lever des fonds.

Les l’action a bondi de 15% sur l’annonce même si les nouvelles ventes d’actions érodent généralement la valeur des actions détenues par les actionnaires existants. Le titre est toujours en baisse de 64% cette année. Pendant la pandémie, lorsque les gens étaient obligés de faire de l’exercice à la maison, Peloton dépensé des centaines de millions de dollars d’augmenter sa production pour faire face à la demande croissante de ses vélos. Le chiffre d’affaires a plus que doublé l’année dernière par rapport à 2019, surmontant les pénuries et les retards de produits. Plus tôt en novembre, Peloton a déclaré moins de gens se joignaient ses séances d’entraînement en ligne, avertissant que les revenus annuels pourraient être inférieurs de 20 % aux prévisions précédentes. Sa trésorerie, ses équivalents de trésorerie et ses titres négociables s’élevaient à 924 millions de dollars fin septembre, en baisse de 42 % par rapport à juin. Les analystes ont demandé le 4 novembre au directeur financier Jill Woodworth si Peloton avait besoin de plus de liquidités. Elle a dit: « Aller droit au but, nous ne voyons pas le besoin pour toute augmentation de capital supplémentaire sur la base de nos perspectives actuelles », ajoutant que Peloton pourrait retarder les investissements en capital et réduire les coûts, a rapporté le Wall Street Journal.

Et après: Peloton prévoit de vendre 23,9 millions d’actions à 46 $ chacune dans le cadre d’une offre qu’il prévoit de clôturer jeudi.

—Liz Moyer

***

Cher Quentin,

J’ai épousé ma fille du lycée en 1972. Nous avons obtenu notre diplôme et elle est allée à la faculté de médecine. Elle est diplômée et travaille comme médecin depuis 1978. J’ai travaillé dans l’informatique.

Nous sommes passés de moins de 4 000 $ à 8,5 millions de dollars. Nous sommes vieux et notre plaisir est de planter (ma femme) et de voyager (pour moi) car le Minnesota est froid. Nous passons également notre temps à travailler à la ferme. Nous avons eu deux enfants naturels et avons adopté sept enfants.

Avec notre domaine, ma femme et moi partageons les choses à parts égales. Elle veut 500 000 $ pour notre église. Cela ne me pose aucun problème, même si nous l’avons soutenu et avons payé une dîme fidèle pendant nos 49 ans ensemble.

Nos deux aînés travaillent dans un hôpital et notre troisième aîné a obtenu un diplôme religieux et a fait du travail missionnaire à l’étranger pendant 12 ans, et est maintenant en quelque sorte un paraprofessionnel. Deux autres enfants vivent dans des propriétés que j’ai achetées pour eux.

J’aimerais donner à mon fils aîné le double de ce que je donne aux autres enfants, mais j’aimerais exclure trois de mes enfants de mon testament pour trois raisons différentes : jouer, quitter la maison à 16 ans et essayer de me secouer pour de l’argent ( longue histoire).

Ma femme veut que je change d’avis avec l’un de mes enfants qui a refusé de poursuivre des études et qui a occupé un emploi, voire un emploi très bien rémunéré. Les actifs doivent-ils être divisés également? Quelle est votre opinion à ce sujet?

—Père de neuf au Minnesota

—Quentin Fottrell

***

—Newsletter éditée par Liz Moyer, Camilla Imperiali, Steve Goldstein, Callum Keown