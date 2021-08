Les revenus de Redfin grimpent de 121% au deuxième trimestre alors que la perte nette augmente sur l’acquisition de RentPath

Photo via Redfin

Le courtier immobilier de Seattle Redfin a publié jeudi un chiffre d’affaires de 471 millions de dollars au deuxième trimestre, soit un bond de 121% par rapport à la même période l’an dernier. L’augmentation des revenus est également due à l’augmentation des pertes nettes, atteignant 27,9 millions de dollars pour le trimestre contre 6,6 millions de dollars pour la même période l’an dernier.

Les pertes étaient liées à la récente acquisition par Redfin de RentPath en faillite, qui représentait 13 millions de dollars de pertes. Redfin a également augmenté ses dépenses de marketing par rapport au deuxième trimestre de l’année dernière, ce qui, selon le PDG de Redfin, Glenn Kelman, était une “expérience de mort imminente” pour le secteur immobilier qui a été secoué par l’épidémie de COVID-19. La société dépense également beaucoup pour attirer et retenir les agents immobiliers.

Les actions de Redfin ont clôturé jeudi à 60,76 $, avec une valeur marchande de 6,3 milliards de dollars. Le titre a légèrement augmenté après les heures de négociation.

“Même dans un marché en pleine expansion, Redfin a gagné plus de parts de marché au deuxième trimestre qu’à tout autre moment depuis notre introduction en bourse en 2017”, a déclaré Kelman dans un communiqué de presse. La société a déclaré que sa part de marché s’élevait désormais à 1,18% des ventes de maisons existantes aux États-Unis, mesurée en valeur.

Le marché est encore chaud, mais pas aussi chaud qu’avant.

Kelman a déclaré que le marché du logement commençait à revenir à des niveaux plus normaux, notant que l’intérêt en ligne pour les maisons avait commencé à décliner en avril alors que les familles commençaient à célébrer les remises de diplômes et à prendre des vacances. Mais il a également déclaré qu’il s’agissait d’une “révolte contre la flambée des prix” lorsque des guerres d’enchères ont forcé certains acheteurs de maisons à quitter le marché.

“Le marché est toujours chaud, mais pas aussi chaud qu’avant”, a déclaré Kelman, ajoutant que le nombre de maisons à vendre augmente et que les marchés brûlants comme Bend, Oregon et Phoenix commencent à voir leurs prix baisser. En raison de l’augmentation des stocks, Kelman a déclaré que “les acheteurs et les vendeurs s’accouplent maintenant dans la nature”.

La société continue d’étendre son service d’achat de maisons RedfinNow, s’étendant récemment à Tucson, Boston et Portland. Elle a acheté 40 % de maisons de plus au deuxième trimestre par rapport à l’année dernière, et la société estime que son utilisation de l’apprentissage automatique pour identifier les maisons à acheter et son expertise en rénovation domiciliaire contribueront à développer son service d’achat direct alors qu’elle est en concurrence avec les entreprises. comme OpenDoor et Zillow Group.

Redfin prévoit un chiffre d’affaires de 530 à 541 millions de dollars au troisième trimestre et une perte nette de 20 à 24 millions de dollars. RentPath, qui devrait représenter entre 40 et 41 millions de dollars de revenus, représentera environ 17 millions de dollars de ces pertes au troisième trimestre. Redfin a récemment fait appel à Jon Ziglar, ancien PDG de ParkMobile, en tant que PDG de RentPath.

Le rival de Redfin, Zillow Group, a également publié jeudi des résultats trimestriels, faisant état d’un chiffre d’affaires de 1,3 milliard de dollars sur un bénéfice net consolidé de 10 millions de dollars.