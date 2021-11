Les revenus de Remitly grimpent de 69% à 121 millions de dollars dans le premier rapport sur les résultats en tant que société ouverte

Le PDG de Remitly, Matt Oppenheimer. (Photo Remitly)

La société de services financiers basée à Seattle, Remitly, a publié son premier rapport sur les résultats depuis son introduction en bourse, faisant état d’un chiffre d’affaires de 121,2 millions de dollars pour le trimestre clos le 30 septembre, en hausse de 69 %.

Remitly propose une plateforme mobile pour envoyer de l’argent à l’international, largement utilisée par les immigrés et leurs familles. La société a déclaré que le volume total d’argent envoyé via son système avait augmenté de 61% pour atteindre 5,2 milliards de dollars au cours du trimestre. Les clients actifs ont augmenté de 51 % à 2,6 millions.

C’était « un bon début pour notre nouveau chapitre en tant que société ouverte », a déclaré le PDG de Remitly, Matt Oppenheimer, lors d’une conférence téléphonique avec des investisseurs et des analystes.

La perte nette de Remitly s’est élargie à 13 millions de dollars pour le trimestre, contre une perte de 2,4 millions de dollars il y a un an. La société a attribué l’augmentation de la perte principalement à son don non monétaire de 6,9 ​​millions de dollars en actions dans le cadre de son engagement Pledge 1%.

À l’avenir, pour l’exercice se terminant en décembre, la société a déclaré qu’elle s’attend à un chiffre d’affaires annuel total compris entre 445 et 450 millions de dollars. Cela dépasserait la moyenne de 428 millions de dollars prévue par les analystes avant les nouvelles orientations.

L’action de Remitly a augmenté de plus de 4% dans les échanges après les heures normales, à 38 $/action. Remitly est devenue publique en septembre, valorisant son action à 43 $/action lors de son introduction en bourse. Après avoir atteint 48,45 $/action, l’action est tombée à 36,50 $/action à la fin de la négociation mercredi, avant la publication des résultats.

Remitly génère des revenus à partir des frais de transaction et des écarts de change, ou de la différence entre un taux de change offert aux clients et le taux de change sur les achats de devises de l’entreprise.

Lors de l’appel aux résultats, Oppenheimer a détaillé les initiatives de croissance, notamment Remitly for Developers, ou RFD, qui offre une API pour permettre à d’autres entreprises d’intégrer la plate-forme de Remitly dans leurs applications et services ; et Passbook by Remitly, qui propose des services bancaires en partenariat avec Sunrise Banks.