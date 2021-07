Les revenus de Richemont ont augmenté de 22% au-dessus des niveaux d’avant la pandémie au premier trimestre – WWD

Autre signe de la résilience du luxe – et de la demande refoulée – la Compagnie Financière Richemont a vu ses revenus augmenter de 22% par rapport aux niveaux d’avant la pandémie au premier trimestre clos le 30 juin.

Les gains ont été tirés par une activité soutenue dans les Amériques – en hausse de 47% par rapport à 2019 – et en Asie-Pacifique, en hausse de 40% et avec une « bonne dynamique » en Chine continentale, à Macao et en Corée du Sud.

L’Europe était à la traîne, où les ventes se sont contractées de 15 % au cours des trois mois. Richemont a déclaré que “la forte demande de la clientèle locale n’a pas pu compenser l’arrêt des ventes touristiques”.

Les revenus au Moyen-Orient et en Afrique ont progressé de 55 %, stimulés par les dépenses domestiques et touristiques à Dubaï et en Arabie saoudite.

Par rapport au premier trimestre 2020, les ventes du groupe à Richemont ont grimpé de 129% à taux de change constants et de 121% à taux de change réels.

Le groupe de luxe suisse a annoncé une croissance de 43% dans ses maisons de joaillerie, en tête d’affiche par de fortes ventes de bijoux et de montres chez Cartier et Van Cleef & Arpels. Les ventes de son horloger spécialisé – qui comprend A. Lange & Söhne, Baume & Mercier, IWC Schaffhausen, Jaeger-LeCoultre, Panerai et Vacheron Constantin – ont augmenté de 6 %.

Les autres activités, qui comprennent les maisons de mode et d’accessoires Alaïa, AZ Factory, Chloé, Dunhill, Montblanc et Peter Millar, ont baissé de 7%, Richemont accusant “des défis dans le canal de gros, en particulier dans le travel retail”.

Par canal, les ventes au détail ont augmenté de 35% par rapport à 2019 et particulièrement fortes aux États-Unis, en Russie et en Arabie saoudite, selon Richemont.

Les ventes en ligne ont augmenté de 29 pour cent, tandis que le canal de gros a diminué de 3 pour cent.

Parallèlement à l’annonce des résultats trimestriels, Richemont a déclaré que plusieurs de ses principaux dirigeants de marque renonceraient à leurs rôles au sein du comité de direction et du conseil d’administration.

Richemont a déclaré que les changements de gouvernance découlent de “la pandémie en cours et de l’accélération continue du” nouveau commerce de détail “”.

« Pour capitaliser davantage sur l’agilité et l’élan de notre groupe, le comité de direction se concentrera uniquement sur l’orientation stratégique, l’allocation du capital, la gouvernance et la fourniture de fonctions centrales et régionales au profit de nos maisons et entreprises », a déclaré Richemont. « De même, les dirigeants en charge de nos maisons et de nos activités se concentreront exclusivement sur le développement durable de leurs entités respectives, garantissant une approche centrée sur le client et le succès continu des initiatives numériques. »

Cyrille Vigneron, président-directeur général de Cartier, et Nicolas Bos, président-directeur général de Van Cleef & Arpels, se retirent du comité exécutif et ne brigueront pas leur candidature au conseil d’administration lors de l’assemblée générale annuelle du groupe du 8 septembre. Ils continuent de rapporter directement au président Johann Rupert.

Philippe Fortunato, PDG de la mode et des accessoires, Emmanuel Perrin, responsable de la distribution horlogère spécialisée, et Frank Vivier, directeur de la transformation, se retirent également du comité de direction. Les trois hommes continuent de rapporter au PDG du groupe Jérôme Lambert.

Rupert, Lambert et Burkhart Grund, directeur financier, resteront au comité de direction et seront réélus au conseil d’administration le 8 septembre.

Voir également:

Richemont développe la maroquinerie avec le rachat de Delvaux

Johann Rupert n’a pas l’intention de vendre Richemont, qui a rebondi au quatrième trimestre