Les revenus de Sony Music Q2 FY ’21 bondissent sur la croissance continue du streaming

Au cours du deuxième trimestre de son exercice 2021 – couvrant les trois mois se terminant le 30 septembre – Sony Music Entertainment (SME) a ​​enregistré une croissance du streaming à deux chiffres d’une année sur l’autre, tant du côté de l’édition que de la musique enregistrée, comme ainsi que des améliorations trimestrielles relativement faibles dans les divisions plus larges.

Les spécificités des bénéfices de Sony Music Entertainment pour le deuxième trimestre de l’exercice 2021 ont été révélées dans une analyse des performances récemment publiée par Sony Group Corporation. Comme mentionné, la période de trois mois a apporté aux PME une croissance du streaming en glissement annuel (et une légère QoQ) dans la musique enregistrée, qui a généré 113,30 milliards de yens (997,57 millions de dollars au taux de change actuel) de ventes à des clients externes – en hausse de 34,47 milliards de yens ( 303,50 millions de dollars) par rapport au même trimestre en 2020.

À titre de référence, les « ventes intersectorielles » de la musique, impliquant d’autres divisions de PME, n’ont atteint que 3,07 milliards de yens/27,03 millions de dollars sur le trimestre, tandis que les revenus totaux de la musique ont atteint 271,61 milliards de yens (2,39 milliards de dollars). La croissance du streaming montrant peu de signes de ralentissement, les revenus attribuables aux téléchargements permanents de chansons ont chuté par rapport au premier trimestre de l’exercice 2021 et ont chuté sous les chiffres de chaque trimestre de l’exercice 2020, à 6,15 milliards de yens (54,12 millions de dollars).

Sony Music Publishing, pour sa part, a bénéficié d’une augmentation de 47% des revenus d’une année sur l’autre dans la catégorie du streaming, et ce revenu a fait passer les opérations d’édition plus larges de la PME au-delà de la barre des 47,31 milliards de yens (416,52 millions de dollars), soit 9,75 milliards de yens (85,84 $). millions) bondissent par rapport au deuxième trimestre de l’exercice 2020. Comme pour la musique enregistrée, cependant, le segment ne s’est amélioré que légèrement par rapport au trimestre précédent, et le catalogue SMP au 31 mars englobait au nord de cinq millions de chansons (environ 500 000 par rapport à mars 2019) .

Les revenus physiques de Sony Music ont légèrement diminué par rapport au trimestre précédent et ont atteint environ 6,04 milliards de yens (53,19 millions de dollars) par rapport au deuxième trimestre de l’exercice 2020, concluant le deuxième trimestre de l’exercice 2021 à ??20,25 milliards (178,27 millions de dollars).

De plus, le segment des médias visuels et des plates-formes de la musique, « qui comprend les applications de jeux mobiles et les dessins animés », a subi une légère baisse en glissement annuel (2,60 milliards de yens / 22,91 millions de dollars) au cours du trimestre, atteignant 64,93 milliards de yens (571,74 millions de dollars). Les jeux mobiles ont bondi de 21,91 milliards de yens (192,87 millions de dollars) en QoQ pour les PME – au total le plus élevé depuis le deuxième trimestre de l’exercice 2020 – mais une grande partie de l’amélioration a été compensée par une diminution substantielle des « autres ».

Expliquant la baisse du résultat d’exploitation de Sony Music Entertainment au deuxième trimestre de l’exercice 2021, le rapport sur les résultats du conglomérat basé à Tokyo cite une augmentation des dépenses et « l’absence de gain enregistré dans le cadre du transfert d’une entreprise à l’étranger », qui au deuxième trimestre de l’exercice 2020 a produit un afflux de capitaux d’environ 52 millions de dollars.

Enfin, en termes de sorties les plus vendues de Sony Music (par chiffre d’affaires) tout au long du deuxième trimestre de l’exercice 2021, Planet Her de Doja Cat a remporté la première place, suivie de F * ck Love de The Kid Laroi, Montero de Lil Nas X, Fine Line de Harry Styles et Polo. G’s Hall of Fame, respectivement.

Universal Music Group a récemment publié son premier rapport sur les résultats en tant que société cotée en bourse, et les actions de Warner Music Group (NASDAQ : WMG) valaient 49,53 $ par action à la fermeture du marché aujourd’hui – un record absolu.