Les revenus de Twitter en hausse de 28% au premier trimestre 2021

La DAU monétisable moyenne (mDAU) a atteint 199 millions, en hausse de 20% d’une année sur l’autre et de 7 millions en séquentiel

Twitter a publié ses résultats du premier trimestre pour l’année 2021. La société a déclaré un chiffre d’affaires de 1,04 milliard de dollars pour le trimestre, en hausse de 28% d’une année sur l’autre, reflétant la vigueur de la publicité de la marque en mars et l’accélération de la croissance d’une année à l’autre des applications mobiles. Revenus de promotion (MAP). Les revenus publicitaires du premier trimestre ont augmenté de 32% pour atteindre 899 millions de dollars et le total de ses engagements publicitaires a augmenté de 11% d’une année sur l’autre. “Les annonceurs continuent de bénéficier de formats d’annonces mis à jour, de mesures améliorées et de nouveaux contrôles de sécurité de la marque, contribuant à une croissance de 32% des revenus publicitaires au premier trimestre”, a déclaré Ned Segal, directeur financier de Twitter.

La société a déclaré qu’il était encore trop tôt pour comprendre le plein impact des modifications iOS 14.5 d’Apple, mais a ajouté que son intégration avec un nouvel outil de mesure publicitaire d’Apple, SKAdNetwork, lui avait permis d’atteindre un nouveau public, augmentant le nombre total d’iOS. appareils sur lesquels l’entreprise peut faire de la publicité à hauteur de 30%.

Selon Jack Dorsey, PDG de Twitter, les gens se tournent vers la plateforme pour voir et parler de ce qui se passe, et l’entreprise les aide à trouver leurs intérêts plus rapidement tout en facilitant le suivi et la participation aux conversations. «La DAU monétisable moyenne (mDAU) a atteint 199 millions, en hausse de 20% d’une année sur l’autre et de 7 millions en séquentiel, grâce aux améliorations continues des produits et à la conversation mondiale sur l’actualité», a-t-il ajouté. Au cours du premier trimestre, la société s’est efforcée de donner aux créateurs davantage d’outils pour lancer des conversations intéressantes avec l’expansion de Twitter Spaces, l’acquisition de Revue et l’amélioration de la façon dont les gens partagent et voient les médias sur Twitter.

Au deuxième trimestre, la société a déclaré qu’elle prévoyait un chiffre d’affaires total compris entre 980 millions de dollars et 1,08 milliard de dollars. La croissance des utilisateurs commencera à ralentir au cours des prochains trimestres, car la société prévoit d’augmenter le nombre d’utilisateurs à deux chiffres d’une année sur l’autre pour le reste de 2021.

Lire aussi: Les volumes de publicité à la radio ont augmenté de 6% en janvier-mars 2021: TAM AdEx

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester informé des dernières actualités et mises à jour de la marque.