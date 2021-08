Les revenus de Zomato atteignent Rs 844,4 cr au premier trimestre grâce à la croissance des activités de livraison de nourriture

La pandémie, bien qu’ayant eu un impact significatif sur les activités de restauration au restaurant au premier trimestre de l’exercice 22, a annulé la plupart des gains réalisés par l’industrie au quatrième trimestre de l’exercice 21, a déclaré la société.

Les revenus d’exploitation de la plate-forme de livraison de nourriture Zomato ont augmenté à 844,4 crore sur une base consolidée au cours des trois mois terminés en juin, contre 266 crore au premier trimestre de l’exercice 21, enregistrant une croissance annuelle significative (en glissement annuel) de plus de 200%.

Les pertes totales, cependant, ont grimpé à Rs 360,7 crore au premier trimestre de l’exercice 22, contre Rs 99,8 crore au cours de la période de l’année dernière, en raison d’une forte augmentation des dépenses. Les dépenses totales de l’entreprise de livraison de nourriture ont augmenté à 1 259,7 crore de Rs au premier trimestre de l’exercice 22, contre 383,3 crore de Rs au premier trimestre de l’exercice 21, a indiqué la société dans son rapport trimestriel publié mardi.

Zomato, qui a fait ses débuts dans la rue D le mois dernier, a déclaré que la croissance des revenus était en grande partie due à « la croissance de notre activité principale de livraison de nourriture qui a continué de croître malgré la grave vague de Covid à partir d’avril ». Le chiffre d’affaires ajusté a augmenté de 26 % d’un trimestre à l’autre (qoq) pour atteindre 1 160 crore au premier trimestre de l’exercice 22. Les produits ajustés comprennent les produits d’exploitation et les frais de livraison aux clients. La semaine dernière, la firme a livré un milliard de commandes.

« Il nous a fallu six ans pour atteindre ce jalon et nous espérons qu’il nous faudra beaucoup moins de temps pour livrer le prochain milliard. Le fait que plus de 10 % de ces milliards de commandes n’aient été livrés qu’au cours des trois derniers mois nous rend confiants quant à notre capacité à atteindre le prochain milliard beaucoup plus tôt », a déclaré le fondateur et PDG Deepinder Goyal.

L’activité de livraison de nourriture en Inde a enregistré une valeur brute de commande (GOV) record, plusieurs commandes, des utilisateurs en transaction, des partenaires de restauration actifs et des partenaires de livraison actifs au cours du trimestre. La livraison de nourriture en Inde GOV a augmenté de 37% en glissement trimestriel pour atteindre 4 540 crores de roupies au premier trimestre de l’exercice 22, a déclaré Zomato.

