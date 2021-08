Les revenus des grands jeux en ligne en une minute | Jeux

in

Vous êtes-vous déjà demandé combien de jeux comme GTA V, Call of Duty Warzone ou FIFA 2020 gagnent ? Une étude a calculé les chiffres des grands jeux en ligne.

La pandémie a secoué le monde de manière terrible au cours de l’année 2020. Cependant, pour l’industrie du jeu vidéo, les conséquences n’ont pas été si graves (gain de retard et manque de stock), depuis est devenu le principal moyen de divertissement lors de la confirmation.

De nombreux jeux en ligne ont réalisé et enregistré des revenus importants tout au long de 2020 et cela a été vérifié de première main grâce à une étude NetBet (via Screenrant) qui a révélé ce que gagnent les grands noms de ce secteur.

Nous vous laissons ici lles gains de jeux comme Zone de guerre de Call of Duty ou alors GTA en ligne, par an, par jour et par mois. Que pensez-vous des chiffres ?

Zone de guerre de Call of Duty

Revenu par an: 1,9 milliard de dollars

Revenu par jour: 5,2 millions de dollars

Revenu par minute: 3 633 $

GTA V / GTA Online

Revenu par an : 911 millions $ Revenu par jour : 2,49 millions Revenu par minute : 1 733 $

FIFA 20

Revenu par an : 1,08 milliard de dollars Revenu par jour : 2,9 millions de dollars Revenu par minute : 2 054 $

NBA 2K21

Revenu par an : 880 millions de dollars Revenu par jour : 2,43 millions Revenu par minute : 1 691 $

Animal Crossing Nouveaux Horizons

Revenu par an : 654 millions de dollars Revenu par jour : 1,79 million de dollars Revenu par minute : 1 244 $

Cyberpunk 2077

Revenu par an : 609 millions de dollars Revenu par jour : 1,6 million de dollars Revenu par minute : 1 158 $

Les sims 4

Revenu par an : 462 millions de dollars Revenu par jour : 1,2 million de dollars Revenu par minute : 879 $

Avez-vous déjà investi de l’argent dans certains de ces jeux ? Cela ne s’arrête pas, car pour générer plus il faut continuer à proposer des choses aux joueurs. C’est pourquoi Warzone continue de présenter des détails tels que sa feuille de route pour la saison 5.

