Les revenus des jeux Capcom en hausse de 25,6% grâce à Resident Evil et Monster Hunter

Le géant japonais de l’édition Capcom a annoncé une augmentation de 25,6% de ses revenus provenant des ventes de jeux.

Pour les 12 mois se terminant le 31 mars 2021, la société a déclaré que son activité de contenu numérique – alias PC, console et jeux mobiles – avait généré 75,3 milliards de yens (692 millions de dollars) de ventes, une augmentation par rapport aux 59,9 milliards de yens (550,7 millions de dollars). chronométré pour l’année précédente.

Cette croissance a été tirée par les goûts de nouvelles versions, telles que le remake de Resident Evil 3 – qui s’est vendu à 3,9 millions d’exemplaires – et le titre Switch Monster Hunter Rise, en plus de ses jeux de catalogue arrière. Cela comprenait le remake de Resident Evil 2 de 2019 et le DLC Iceborne pour Monster Hunter World, ainsi que des mises à niveau de console de nouvelle génération pour Devil May Cry 5.

Capcom avait précédemment annoncé qu’il augmentait ses prévisions pour l’exercice au début de 2021 en raison des ventes de Resident Evil 3.

Dans l’ensemble, Capcom a réalisé un chiffre d’affaires net de 95,3 milliards de yens (876,2 millions de dollars) pour l’année, soit une augmentation de 16,8%.

À la fin de 2020, la franchise Resident Evil a apparemment décalé 107 millions d’exemplaires. Cela n’inclura pas les ventes de Resident Evil Village, qui n’est sorti que le 7 mai. Ce titre a fait ses débuts au n ° 1 sur Steam pour sa semaine de lancement.

