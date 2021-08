Les revenus des ménages des diplômés noirs ont augmenté plus lentement que ceux des autres diplômés ⋆ .

L’université a toujours été positionnée comme une opportunité d’uniformiser les règles du jeu pour les jeunes adultes, et en particulier pour les étudiants noirs qui font face à une litanie d’obstacles lorsqu’ils tentent de progresser dans leur carrière.

Cependant, une analyse du Wall Street Journal (WSJ) a révélé que le revenu médian des diplômés universitaires noirs dans la trentaine a chuté au cours des trois dernières décennies à moins d’un dixième de la valeur nette de leurs homologues blancs.

Une combinaison de dette de prêt étudiant et de crise économique a créé une emprise serrée sur les milléniaux noirs ayant fait des études universitaires. Plus de 84 % de leurs ménages ont des dettes d’études, ont cessé d’acheter une maison et n’ont pas la capacité d’épargner.

La valeur nette médiane des ménages noirs avec des diplômés universitaires dans la trentaine est tombée à 8 200 $, contre environ 50 400 $ il y a trois décennies, selon une analyse du WSJ. Au cours de la même période, leurs pairs blancs ont vu leur valeur nette médiane augmenter de 17 % pour atteindre 138 000 $. https://t.co/exgUFkGeNl – philip lewis (@Phil_Lewis_) 8 août 2021

“La baisse est due à la montée en flèche de la dette étudiante et à la lenteur de la croissance des revenus”, a rapporté le WSJ. “Maintenant, la génération qui espérait combler l’écart de richesse raciale constate qu’il ne fait que s’élargir.”

Le rapport a également révélé que la richesse des Noirs n’avait pas augmenté au cours des 30 dernières années.

L’endettement étudiant a toujours eu un impact sur la communauté noire.

Selon un rapport de 2016 de Brookings, les diplômés universitaires noirs titulaires d’un baccalauréat doivent en moyenne 7 400 $ de plus que les diplômés blancs (23 400 $ contre 17 000 $). Cependant, en raison des intérêts accumulés et des diplômes post-baccalauréat, ce nombre augmente pour les diplômés noirs qui doivent plus de 53 000 $ de dettes de prêts étudiants quatre ans après leur baccalauréat, soit deux fois plus que les diplômés blancs.

À titre de comparaison, 35% des baby-boomers noirs avaient une dette de prêt universitaire à une médiane de 6 000 $. Les jeunes diplômés noirs d’aujourd’hui doivent une moyenne de 44 000 $, ce qui représente plus de sept fois la dette de la génération de leurs parents.

La valeur nette des ménages noirs dans la trentaine est également tombée à 8 300 $, contre 50 400 $ il y a trois décennies.

“Même à l’extrémité supérieure de la répartition des richesses des Noirs, la richesse moyenne et médiane est nettement inférieure à celle des maisons blanches au sommet de la répartition des richesses”, a déclaré Fenaba Addo, professeur agrégé à l’Université du Wisconsin-Madison qui étudie la dette et les inégalités de richesse raciale, dans une interview de 2020 avec Market Watch. «Cela se manifeste par des différences dans les actifs financiers, la valeur nette du logement et l’accès aux ressources qui pourraient potentiellement aider leurs enfants à payer leurs études universitaires. À mesure que les coûts des collèges ont augmenté, le fardeau croissant des coûts des collèges est passé des aides fédérales et étatiques aux étudiants et aux familles. Les personnes disposant de plus de ressources sont en mesure de contribuer davantage.

Comme documenté dans son livre, The Whiteness of Wealth, professeur de droit fiscal Dorothée Brown explique en outre que même avec des bourses et un soutien parental, la difficulté pour les étudiants noirs de payer leur diplôme dans l’enseignement supérieur vient des problèmes systématiques qui sont présents dans toutes les structures en Amérique.

Les membres du public montrent combien ils doivent pendant que BET News présente un spécial Angela Rye « Young Gifted and Broke : Our Student Loan Crisis » au Howard Theatre le 10 septembre 2019 à Washington, DC. (Photo de Richard Chapin Downs Jr./. pour BET)

“Le collège ne rapporte pas pour les étudiants noirs comme il le fait pour les étudiants blancs”, a déclaré l’auteur. «À pratiquement chaque étape – de la souscription de prêts à la confrontation avec un marché du travail raciste en passant par les plans de remboursement – ​​les étudiants noirs et leurs familles sont désavantagés. En conséquence, l’écart de richesse entre les Noirs et les Blancs s’élargit.

Le rapport du WSJ illustre à quel point les habitudes et les comportements financiers individuels ne suffisent pas à résoudre le problème des Noirs américains, mais un véritable changement structurel est nécessaire pour que les étudiants noirs réussissent financièrement.

Des militants et des représentants du gouvernement ont fait pression sur l’administration Biden pour qu’elle fournisse des factures d’allègement généralisées afin d’alléger le fardeau des prêts étudiants. En février, les membres du Congrès, y compris la membre du Congrès Ayanna Pressley et sénateur Elizabeth Warren, a réintroduit une résolution visant à annuler 50 000 $ de dette de prêt étudiant.

Fin juin, le chef de la majorité Chuck Schumer a renouvelé ses appels au président Biden pour annuler la dette de 50 000 $ du prêt étudiant.

Cependant, Monsieur le Président de la Chambre, Nancy Pelosi a déclaré que Biden n’avait pas le pouvoir légal d’annuler la dette d’un prêt étudiant.

Êtes-vous abonné au podcast « Dear Culture » du Grio ? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio.com dès aujourd’hui !