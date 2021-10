Les revenus des mineurs de Bitcoin (BTC) ont grimpé en flèche en septembre, signes haussiers pour le quatrième trimestre 2021

Bitcoin (BTC) a livré un résultat mitigé pour le dernier mois de septembre en termes de performance des prix. La plus grande crypto au monde a corrigé 20% au cours du mois dernier. Cependant, les premiers signes de la course haussière du quatrième trimestre sont visibles. Au cours des quatre premiers jours d’octobre 2021, BTC est déjà en hausse de près de 10 %.

De plus, la bonne chose est que malgré la correction des prix, les revenus des mineurs BTC ont fortement augmenté au cours du mois dernier. Le fournisseur de données en chaîne Glassnode rapporte que les mineurs de Bitcoin ont généré de bons revenus à un taux de 40 millions de dollars/jour pour le mois dernier. Il note en outre :

Par rapport à la réduction de moitié de 2020, les revenus actuels des mineurs en USD sont : 275% plus élevés qu’avant la réduction de moitié (subvention de 12,5 $ BTC/blk) – 630% plus élevés que ceux après la réduction de moitié (subvention de 6,25 $ BTC/blk).

Avec l’aimable autorisation de Glassnode

De nombreux analystes de marché ont été optimistes sur Bitcoin pour le prochain trimestre 2021. Selon les tendances historiques, le quatrième trimestre a été le plus haussier pour l’espace crypto. Certains analystes de marché ont déjà donné l’objectif de prix BTC de 100 000 $ d’ici la fin de l’année.

PlanB : Bitcoin (BTC) en route pour 288 000 $

PlanB, l’auteur du modèle stock-to-flow (S2F) prédit que Bitcoin (BTC) est sur le point de se rallier jusqu’à 288 000 $. Le modèle S2F a fait des prédictions assez précises dans le passé et il y a donc toutes les raisons d’y croire.

La légende @ 100trillionUSD a cloué les prévisions de prix #Bitcoin comme un tireur d’élite. Nous avons parlé il y a 4 mois et il avait 288k en ligne de mire. Écoutez et découvrez pourquoi. https://t.co/Oefy9eIC98 – Le loup de toutes les rues (@scottmelker) 2 octobre 2021

Dans l’un de ses récents tweets, PlanB a également noté qu’il n’y avait pour l’instant aucun signe de faiblesse. Dans la deuxième étape de la course haussière, PlanB prédit que la course haussière durera au moins les six prochains mois.

Analyses en chaîne terminées ce soir : OMI nous sommes à mi-chemin, aucun signe de faiblesse (rouge) pour le moment. Notez que la superposition de couleurs n’est pas des mois à réduire de moitié, mais un signal en chaîne. Ma conjecture : cette 2ème étape du marché haussier aura encore au moins 6 mois à parcourir. pic.twitter.com/HAEMYfQ1pT – PlanB (@100trillionUSD) 2 octobre 2021

Les indicateurs en chaîne montrent que les fondamentaux du Bitcoin restent solides. En outre, Glassnode a signalé que les transactions de grande taille ont dominé le flux de transactions actuel. Il a ajouté :

2021 a connu une croissance notable de la domination des transactions de grande taille (100 000 $ +) alors que le capital institutionnel et des prix plus élevés augmentent la valeur libellée en USD.

Si nous étudions la répartition par taille de transaction, nous pouvons voir que les très grosses transactions dominent le flux de transactions actuel. 2021 a connu une croissance notable de la domination des transactions de grande taille (100 000 $ +) alors que le capital institutionnel et des prix plus élevés augmentent la valeur libellée en USD. pic.twitter.com/JYwIQl47KS – glassnode (@glassnode) 1er octobre 2021

Il sera intéressant de voir où le bitcoin s’éloigne des niveaux actuels.

