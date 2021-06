Les revenus d’Ethereum Miner chutent à leur plus bas niveau en 4 mois

in

La répression continue du minage de crypto-monnaie en Chine a affecté la plupart des crypto-monnaies, et Ethereum (ETH) n’a pas été épargné. L’ETH a baissé de 20,62% au cours des sept derniers jours pour atteindre 1 996 $ jeudi lors des échanges intrajournaliers, selon CoinMarketCap.

La capitalisation boursière de l’ETH a enregistré 500 milliards de dollars en avril, ce qui la rend plus précieuse que les géants des paiements Visa et PayPal. Cependant, sa valeur a plongé à 230 milliards de dollars.

L’effondrement du marché observé dans l’espace crypto a également supprimé les revenus des mineurs d’Ethereum, comme l’a révélé Glassnode. Le fournisseur de métriques de la chaîne a expliqué :

“Les revenus des mineurs d’Ethereum ont atteint un creux de 4 mois à 1 096 941,17 $.”

De plus, le nombre d’adresses ETH contenant au moins 100 pièces est récemment tombé à son plus bas niveau en 21 mois.

La répression actuelle des activités liées à la crypto-monnaie en Chine a également affecté le nombre d’adresses Ethereum dans les revenus. La société de science des données IntoTheBlock a expliqué :

« Le nombre d’adresses bénéficiant de leurs positions en ETH est tombé en dessous de 85 % pour la première fois depuis le 25 décembre 2020. Au prix actuel de 1 872,1 $, 83,51 % des adresses détenant actuellement de l’ETH sont dans la monnaie ».

Ethereum doit réclamer 2 100 $ pour les taureaux

Selon l’analyste de marché Michael van de Poppe :

Ethereum a un support. Pour devenir haussier, j’aimerais voir un rebond de 2 100 $ comme support (ou gagné) car l’autre côté de la fourchette -> 2 800 $ peut alors être testé. »

L’analyste de réseau Lark Davis a également noté :

«En 2017, Ethereum a chuté de 70% après un rallye épique au cours du premier semestre. Il a ensuite fonctionné de côté pendant des mois, avant d’exploser en une explosion orgasmique à la fin de l’année. Juste quelque chose à penser. “

Cependant, il reste à voir si l’élan haussier d’Ethereum se poursuivra, étant donné que sa récente course haussière a déclenché un sommet historique de 4 350 $ alors que de plus en plus de participants ont continué à rejoindre le réseau ETH.

Source de l’image : Shutterstock