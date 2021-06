Les revenus d’exploitation de Paytm diminuent à Rs 2 802,41 crore

Actuellement évaluée à 16 milliards de dollars, la start-up dirigée par Vijay Shekhar Sharma prévoit d’entrer en bourse plus tard cette année.

Les revenus d’exploitation de Paytm ont diminué à 2 802,41 crores de roupies sur une base consolidée au cours de l’exercice clos le 31 mars 2021, contre 3 280,84 crores de roupies au cours de l’exercice 20, selon le rapport annuel de la société, qui a été examiné par FE. La société de paiement numérique, cependant, a réussi à réduire ses pertes totales à 1 701,01 crores de Rs au cours de l’exercice 21, contre 2 942,36 crores de Rs l’année précédente. L’entreprise a gardé un contrôle sur ses coûts car les dépenses totales ont diminué à 4 782,95 crores de Rs en FY21 contre 6 138,23 crores de Rs en FY20.

“Malgré une perturbation importante de l’activité de nos commerçants partenaires en raison de la pandémie en cours, en particulier au premier semestre, nous avons eu un impact minime sur les revenus, en raison d’une forte reprise au second semestre”, a déclaré un a déclaré le porte-parole de l’entreprise dans un communiqué.

Les rapports évaluent la taille de l’offre publique initiale (IPO) à 3 milliards de dollars. Le conseil d’administration de Paytm aurait approuvé le plan de cotation de la société la semaine dernière.

« Covid-19 continue de se propager à travers le monde et en Inde. Cela a un impact sur toutes les activités économiques locales et mondiales. Le gouvernement indien a pris une série de mesures pour contenir la propagation du virus et limiter l’impact économique sur les entreprises et les particuliers. La Société estime avoir pris en compte tous les impacts possibles des événements connus résultant de la pandémie de Covid-19 dans la préparation des états financiers individuels et consolidés. Cependant, l’évaluation d’impact de COVID-19 est un processus continu étant donné les incertitudes associées à sa nature et à sa durée », a déclaré Paytm dans le rapport annuel.

La société continuera de surveiller tout changement important des conditions économiques futures », a déclaré Paytm dans le rapport annuel.

