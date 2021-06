Les revenus d’Indian Railways provenant de la vente de billets de quai ont chuté de 94% en raison de COVID-19

Les chemins de fer indiens avaient limité la surpopulation dans les gares avant même que le verrouillage à l’échelle nationale ne soit annoncé par le Premier ministre Modi en mars 2020.

Les revenus des chemins de fer indiens provenant des billets de quai ont été durement touchés au cours de l’exercice 2020-21, les revenus de la vente de billets de quai ayant chuté d’environ 94 % par rapport à l’année précédente. Le faible revenu des billets de quai est dû aux restrictions imposées à l’entrée dans les gares en raison de la crise du COVID-19, selon un RTI. À une requête RTI de Chandra Shekhar Gaur, basée au député, le transporteur national avait répondu que jusqu’en février 2020-2021, il gagnait 10 crores de roupies grâce à la vente de billets de plate-forme. Au cours de l’exercice 2019-2020, Indian Railways a gagné 160,87 crores de roupies, ce qui était le revenu le plus élevé des billets de quai au cours des cinq dernières années. Les chemins de fer indiens avaient limité la surpopulation dans les gares avant même que le verrouillage à l’échelle nationale ne soit annoncé par le Premier ministre Modi en mars 2020, selon un rapport de la PTI.

Comme la décision sur le tarif des billets de quai et sur l’opportunité de restreindre l’entrée appartient aux DRM, plusieurs chemins de fer de zone ont complètement refusé l’entrée et n’ont autorisé que ceux qui avaient des billets valides à entrer pendant la majeure partie de l’année. Plus tard, dans un effort pour dissuader les gens d’entrer dans les gares, il a également été décidé que les prix des billets de quai passeraient de Rs 10 à Rs 30 et même Rs 50 dans certaines zones. Cependant, le transporteur national a maintenu que la hausse des prix des billets était temporaire et une mesure pour contrer la pandémie de COVID-19. Selon le rapport, les revenus de la vente de billets de plate-forme se sont maintenus autour de la barre des 131 crores de Rs, à l’exception de l’année 2018-2019 où ils ont atteint un montant de 139,20 crores de Rs. Au cours de l’exercice 2019-2020, il a atteint la barre des 160 crores de Rs, mais a fortement chuté à 10 crores de Rs en 2020-21 jusqu’au mois de février de cette année.

Avec l’assouplissement des restrictions de Covid, les chemins de fer du Nord (la plus grande zone des chemins de fer indiens) ont annoncé samedi avoir décidé de redémarrer la vente de billets de quai dans huit grandes gares de la division de Delhi. Pour éviter l’encombrement inutile dans les gares, les prix des billets sur les quais ont été augmentés à 30 Rs par billet, a-t-il déclaré. Les huit gares de la division de Delhi où les passagers peuvent bénéficier de la billetterie de la plate-forme comprennent les gares de New Delhi, Hazrat Nizamuddin, Delhi Junction, Anand Vihar Terminal, Delhi Sarai Rohilla, Ghaziabad, Meerut City et Delhi Cantt.

