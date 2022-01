Les revenus d’intérêts du certificat d’épargne national jusqu’à 50 000 Rs seront-ils exonérés d’impôt? ICAI suggère ceci

Certificat d’épargne national (Budget 2022 : l’ICAI suggère au gouvernement de rendre les revenus d’intérêts NSC jusqu’à 50 000 Rs exonérés d’impôt en vertu de la section 80TTB

Revenu du Bon de caisse national (Prévisions budgétaires 2022) : L’Institut des comptables agréés de l’Inde (ICAI) a suggéré au gouvernement de retirer des revenus du certificat d’épargne national (NSC0) dans le cadre de la section 80TTB de la loi sur l’impôt sur le revenu.

« Il est suggéré que les revenus sous forme d’intérêts sur le certificat d’épargne national soient également inclus dans le champ d’application des dispositions de l’article 80TTB, de sorte que les personnes âgées qui ont acheté des NSC auprès des bureaux de poste puissent également bénéficier de la déduction améliorée en vertu de l’article 80TTB. « , a déclaré l’ICAI dans son mémorandum pré-budgétaire 2022-2023

L’article 80TTB prévoit une déduction jusqu’à 50 000 RS au titre des revenus d’intérêts sur les dépôts effectués par les personnes âgées. La Section a été insérée par la loi de finances 2018.

L’ICAI a noté que l’article 80 TTB « prévoit que lorsque le revenu total brut d’une personne évaluée, étant une personne âgée, comprend tout revenu sous forme d’intérêts sur les dépôts auprès d’une société bancaire à laquelle la loi de 1949 sur la réglementation bancaire s’applique (y compris toute banque ou une institution bancaire visée à l’article 51 de cette loi) ou une société coopérative exerçant une activité bancaire (y compris une banque coopérative d’hypothèques foncières ou une banque coopérative d’aménagement foncier) ou un bureau de poste tel que défini à l’article (k) de l’article 2 de l’Indian Post Office Act, 1898, une déduction d’un montant jusqu’à Rs. 50 000 seront autorisés.

La section offre des prestations aux personnes âgées dont la principale source de revenus est les intérêts des dépôts bancaires. L’ICAI a suggéré que la Section devrait également fournir des avantages aux personnes âgées sur les revenus d’intérêts du certificat d’épargne national. Comme les NSC sont utilisés comme une option d’épargne par un grand nombre de personnes âgées.

«Il est pertinent de mentionner qu’une autre source principale de revenus pour les personnes âgées est le revenu d’intérêts sur le certificat d’épargne national qui peut être acheté dans les bureaux de poste en Inde. Afin d’étendre le bénéfice des dispositions de la section 80TTB aux personnes âgées, il est recommandé que les revenus d’intérêts provenant des personnes âgées sur le certificat d’épargne national puissent également être inclus dans le champ d’application de la section 80TTB », a déclaré l’ICAI.

