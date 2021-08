“Les revenus du BJP ont augmenté de 50% et les vôtres?”: Rahul Gandhi prend un coup à la fête du safran sur le rapport ADR

in

Rahul Gandhi a ciblé le gouvernement Modi sur la hausse du chômage et la baisse des revenus des personnes en raison de la pandémie de COVID-19.

Le chef du Congrès, Rahul Gandhi, a dénoncé aujourd’hui le Bharatiya Janata Party (BJP) à propos d’un récent rapport de l’ADR qui montrait que les dons politiques du parti du safran ont augmenté de 50 % au cours du dernier exercice.

Selon le rapport de l’Association pour les réformes démocratiques (ADR), le revenu total du parti du safran en 2019-2020 était de 3 623,28 crores de roupies. Il a également déclaré que le parti avait dépensé 1 651,022 crore de roupies, soit seulement 45,57 % au cours de cette période.

Les revenus du BJP ont augmenté de 50 %.

Et le vôtre? BJP आय 50% बढ़ गयी।

आपकी? pic.twitter.com/Q5HEISACDJ – Rahul Gandhi (@RahulGandhi) 28 août 2021

Le rapport de l’ADR a également indiqué qu’au cours de la même période, le Congrès de l’opposition a reçu 682,21 crores de Rs sous forme de dons, cinq fois moins que le BJP, mais a dépassé ses dépenses en dépensant 998,158 crores de Rs.

Ceci est une histoire en développement.

