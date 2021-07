Les revenus du commerce électronique continuent de croître pour les détaillants malgré la réouverture des magasins

Les détaillants voient de plus en plus de signes de reprise après la pandémie alors que les revenus du commerce électronique montent en flèche, malgré la crainte d’une hausse des prix sur de nombreux marchés et une baisse de 2% des revenus numériques d’une année sur l’autre aux États-Unis.

Les données de l’indice d’achat Salesforce Q2 indiquent que la hausse des prix des biens pourrait être un facteur de blocage, car l’indice des prix à la consommation du département du Travail américain montre une augmentation de 5,4% sur un an dans toutes les catégories de consommateurs.

Cependant, la croissance annuelle des revenus du commerce numérique a toujours affiché une croissance de 3% à l’échelle mondiale, indiquant une tendance à la hausse alors que les acheteurs augmentent leurs dépenses en produits de vente au détail.

L’essor des points de vente en ligne est soutenu par les réouvertures de magasins physiques selon le rapport Salesforce, mais la reprise est globalement tirée par la commodité offerte aux clients qui se sont tournés vers l’achat en ligne. Beaucoup de ceux qui sont passés des magasins de briques et de mortier aux magasins de commerce électronique pendant les fermetures sont restés en tant que clients numériques.

Reprise du commerce de détail

Les détaillants qui souhaitent restaurer la fréquentation des clients dans leurs magasins devront, selon le rapport de Salesforce, s’améliorer dans plusieurs domaines afin de remettre les choses là où elles étaient avant la pandémie. Les données de Salesforce mettent en évidence les domaines qui peuvent être améliorés, l’accent étant mis sur la création d’expériences d’achat en ligne plus personnalisées pour les consommateurs. Cependant, l’amélioration des rôles des associés en magasin et la résolution des défis croissants dans le domaine de la chaîne d’approvisionnement sont également considérées comme essentielles pour stimuler la reprise du commerce de détail.

Un domaine qui montre une croissance très évidente est celui des options de paiement Acheter maintenant, Payer plus tard, qui permettent aux clients de répartir le coût des marchandises d’une manière qui convient à leur budget. Ce segment du marché des paiements numériques a connu une croissance de 86% sur un an selon les chiffres de Salesforce. Ce chiffre représente 6,03 % de tous les modes de paiement au deuxième trimestre de 2021. Cela représente une augmentation de 3,25 % de tous les paiements au deuxième trimestre de 2020.

L’étude Salesforce offre également un aperçu précieux sur les catégories de produits qui se portent mieux que d’autres pour la période Q2. D’une année sur l’autre, la croissance a été la plus soutenue dans le secteur des vêtements de luxe à 43 %, les sacs à main et bagages généraux à 22 % et les sacs à main de luxe à 17 %. Ce ne sont pas toutes de bonnes nouvelles cependant, avec des baisses au deuxième trimestre d’une année sur l’autre observées dans le secteur beauté/cheveux à -36%, alimentation et boissons à -21% et beauté/maquillage à -19%.

« Alors que la croissance d’une année sur l’autre du commerce numérique a essentiellement stagné ce trimestre, il est clair que les habitudes en ligne des consommateurs au cours de l’année dernière sont là pour rester », a déclaré Rob Garf, vice-président et directeur général, vente au détail, Salesforce.

« À l’approche de la saison des vacances, les consommateurs devraient s’attendre à des réductions plus faibles et à des prix plus élevés à la caisse, car les détaillants continuent de ressentir une pression sur les marges en raison des problèmes de fabrication, des retards de la chaîne d’approvisionnement et des pénuries de main-d’œuvre.