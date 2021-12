Les revenus générés par les studios australiens ont doublé depuis 2016

Le montant des revenus générés par les développeurs de jeux australiens a doublé au cours des cinq dernières années.

C’est selon une étude publiée par l’organisme commercial de l’Interactive Games and Entertainment Association (IGEA) de la région, qui rapporte que les studios du pays ont généré 226,5 millions de dollars australiens (160,9 millions de dollars) en 2021. En 2016, ce chiffre n’était que de 114 millions de dollars australiens (81,2 millions de dollars australiens). million).

Au cours des trois dernières années, les revenus générés par les studios australiens ont augmenté de 20 % chaque année ; entre 2020 et 2021, l’industrie a connu une croissance de 23 %. Le nombre de personnes employées par l’industrie des jeux de la région a également augmenté de 7% en glissement annuel et de plus de 50% depuis 2016.

L’IGEA rapporte également que 23 pour cent des employés étaient des femmes cis tandis que 10 pour cent étaient transgenres, non binaires ou mixtes.

Plus tôt cette année, le gouvernement australien a approuvé des allégements fiscaux pour l’industrie des jeux du pays, ce que le PDG d’IGEA, Ron Curry, aidera à développer le secteur.

« Le soutien du gouvernement fédéral est le moteur qui conduira le développement de jeux vidéo australiens à devenir une industrie d’un milliard de dollars », a-t-il déclaré.

«L’industrie locale est prête à tirer parti de la croissance mondiale des jeux et de la prise de conscience que les jeux ont fourni une source vitale de connexion, de plaisir, d’éducation et de bien-être pendant la pandémie. À l’IGEA, nous nous attendons à ce que l’industrie du jeu vidéo contribue davantage à l’économie australienne avec l’engagement de fournir des leviers de financement appropriés fournis par tous les niveaux de gouvernement.

« Bien que nous félicitions le gouvernement d’avoir introduit le DGTO, nous continuons de travailler avec lui pour voir le retour d’un fonds similaire au Fonds australien de développement de jeux annulé, afin de recueillir un soutien pour notre secteur de développement indépendant à fort potentiel. »

