Les revenus mobiles de Nintendo restent stables grâce à Pokémon GO

in

Image : Niantic

Nintendo a publié ses résultats financiers trimestriels et a révélé que son activité de contenu pour smartphone continue de bien se porter, en grande partie grâce à une augmentation des revenus de redevances – essentiellement, une augmentation des revenus de la participation de la société dans Pokémon GO.

Bien qu’il y ait eu une légère baisse de -0,6% des revenus globaux liés au mobile par rapport à la même période l’année dernière, une augmentation des revenus de redevances a permis de maintenir les choses stables ce trimestre, les revenus globaux liés au mobile atteignant 13,1 milliards de yens au premier trimestre 2021.

Le succès incroyable et continu de Pokémon GO a été une aubaine pour toutes les entreprises impliquées dans le jeu – il a récemment atteint 5 milliards de dollars de revenus juste avant son cinquième anniversaire. Le récent événement Pokémon GO Fest 2021 à lui seul aurait rapporté 21 millions de dollars en seulement deux jours.

Cette nouvelle fait suite à l’annonce par Nintendo de la fermeture de son jeu mobile Dr. Mario World le 1er novembre, l’historique de jeu des joueurs étant transféré sur une page Web “Dr. Mario World Memories” une fois le service arrêté. On ne sait pas si le jeu a sous-performé par rapport aux attentes de Nintendo ou si l’entreprise est simplement mal à l’aise de continuer à promouvoir un jeu qui met en évidence les virus pendant que la pandémie de COVID fait rage.

Nintendo a toujours d’autres jeux mobiles tels que Mario Kart Tour, Animal Crossing: Pocket Camp, Dragalia Lost et Fire Emblem Heroes en déplacement, et il espère évidemment que sa prochaine application Pikmin – un autre partenariat avec le développeur de Pokémon GO Niantic – sera en mesure de reproduire une partie du succès du titre Pocket Monster.