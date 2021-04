Les revenus monstrueux d’Amazon sont encore plus importants au premier trimestre – WWD

Dire qu’Amazon l’a tué au premier trimestre de 2021 serait un euphémisme drastique. Dans son dernier rapport sur les résultats, publié jeudi, le titan du commerce électronique a facilement dépassé les attentes en matière de bénéfices et de revenus, avec des ventes qui ont grimpé de 44% en glissement annuel.

Les analystes prévoyaient que le bénéfice par action atteindrait 9,54 dollars, mais au lieu de cela, Amazon a tiré 15,79 dollars par action de janvier à mars, pour un bénéfice total de 8,11 milliards de dollars.

Les revenus ont dépassé les 104,47 milliards de dollars attendus de plus de 4 milliards de dollars, pour atteindre 108,52 milliards de dollars, et les ventes nettes ont atteint 108,5 milliards de dollars, un bond important par rapport aux 75,5 milliards de dollars du premier trimestre de l’année dernière. Amazon Web Services a légèrement dépassé les estimations en générant 13,5 milliards de dollars de revenus, contre 13,23 milliards de dollars.

Dans l’ensemble, les chiffres défient toute idée selon laquelle le succès record d’Amazon au cours de la pandémie 2020 alimentée par la pandémie n’avait plus de marge de manœuvre. Et ce n’est pas encore fait: maintenant, après avoir réalisé un deuxième trimestre consécutif de ventes dépassant le seuil de 100 milliards de dollars, il prévoit qu’un troisième est en vue.

Avec plus de 200 millions de membres Prime payés dans le monde, la société estime que les ventes nettes du deuxième trimestre se situeront entre 110 et 116 milliards de dollars, soit une croissance de 24 à 30% sur un an. Wall Street, qui prévoyait 108,6 milliards de dollars, semblait ravi, faisant grimper les actions de plus de 5% dans le commerce après-marché.

Il ne fait aucun doute que le détaillant en ligne a profité des commandes sur place, car les consommateurs ont afflué vers son marché pour leurs produits essentiels.

«Il est clair qu’Amazon continue de récolter les bénéfices du changement de comportement plus large des consommateurs vers le commerce électronique. La société a franchi pour la deuxième fois 100 milliards de dollars de chiffre d’affaires ce trimestre, soit une augmentation de 44% par rapport à l’année précédente. [first-quarter] 2020 », a déclaré Hilding Anderson, responsable de la stratégie de vente au détail, Amérique du Nord, chez Publicis Sapient. «Leur principal moteur de profit, AWS, a également accéléré sa croissance ce trimestre pour la première fois depuis fin 2018. Et cette croissance remarquable des revenus, si tant est qu’elle en soit, sous-estime la taille réelle des revenus, puisque 55% de leurs ventes en [the fourth quarter] directement aux vendeurs tiers.

«Pour le contexte, cela signifie que la valeur brute de leur marchandise en fait déjà le plus grand détaillant au monde, dépassant facilement Walmart de près de 300 milliards de dollars en 2020», a ajouté Anderson.

Charlie O’Shea, vice-président chez Moody’s, attribue plusieurs gains d’efficacité que l’entreprise a réussi à réaliser.

«D’Amazon [first-quarter] Les résultats, avec un bénéfice d’exploitation qui a dépassé la limite supérieure de ses prévisions de bien plus de 2 milliards de dollars, sont stupéfiants, avec North America Retail and International améliorant considérablement les marges d’exploitation malgré une augmentation significative des dépenses, reflétant l’impact positif des investissements continus de la société pour soutenir la poussée. dans les volumes de vente au détail résultant de la pandémie de COVID-19 », a-t-il déclaré. De plus, il constate que l’efficacité opérationnelle continue de dynamiser l’organisation.

Les dépenses en capital ont approché près de 50 milliards de dollars au cours de l’année écoulée, en hausse de 80%, principalement dans la logistique, les infrastructures et les centres de données. Lors de l’appel aux résultats, le directeur financier Brian Olsavsky a déclaré qu’il pensait que ce serait «une autre bonne année» pour ces coûts, ce qui signifie que la société se prépare pour l’avenir.

Mais malgré tout l’optimisme d’Amazon, il y a aussi beaucoup d’incertitude sur ce à quoi cet avenir ressemblera réellement.

Avec plus de 135 millions d’Américains ayant maintenant reçu au moins un vaccin contre le COVID-19, le retour tant attendu aux achats physiques et probablement des dépenses plus élevées en expériences jettent un doute sur la façon dont le reste de 2021 se déroulera pour Amazon.

O’Shea pense que cela n’a pas échappé à l’entreprise et, en fait, a informé sa projection au cours des trois prochains mois.

“Conseils pour [the second quarter], avec un écart de 3,5 milliards de dollars dans le bénéfice d’exploitation, reflète l’opinion d’Amazon selon laquelle il reste une variabilité significative dans les performances potentielles de la vente au détail », a-t-il ajouté,« dont une grande partie est à notre avis motivée par l’incertitude entourant l’impact à court terme sur les l’environnement général du commerce de détail évolue vers un certain niveau de normalité.

Une autre variable est que, comme annoncé, le PDG Jeff Bezos passera les rênes au PDG d’Amazon Web Services Andy Jassy au troisième trimestre de cette année. Cette transition pourrait indiquer que l’entreprise doublera ses services cloud AWS.

Cela pourrait être une évidence, étant donné que la division est devenue la pierre angulaire de l’entreprise, générant 12% des revenus totaux d’Amazon.

Dans une déclaration, Bezos a présenté AWS et sa Prime Video comme des ramifications de l’entreprise qui mûrissent: «Deux de nos enfants ont maintenant 10 et 15 ans – et après des années de formation, ils grandissent vite et entrent dans le monde. les leurs », a-t-il déclaré, se référant respectivement à Prime Video et AWS.

Bien sûr, ce n’est qu’une tranche de l’énorme domaine d’Amazon. Olsavsky a attribué une partie de l’élan à la croissance des revenus internationaux lors de l’appel des résultats. Mais il est clair que l’entreprise continue également d’investir dans l’expérience client.

Dans ses annonces, Amazon a annoncé un certain nombre de mises à jour qu’il a mises en œuvre dans toute l’organisation, des appareils aux services.

Cela inclut l’offre Prime Wardrobe d’Amazon «essayez avant d’acheter», qui «a élargi la sélection et lancé de nouvelles innovations pour les clients, y compris la possibilité de discuter en direct avec les stylistes d’Amazon pour obtenir des recommandations personnalisées et des articles d’essai recommandés par leurs influenceurs de mode et sites Web préférés», le dit la société. Il a également élargi Discover Rooms, une expérience de magasinage immersive pour le mobilier de maison, qui est désormais disponible sur neuf marchés en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

Une chose à retenir pour les acheteurs, ainsi que pour les analystes financiers, est que Prime Day reviendra à sa période estivale. L’extravagance des ventes d’Amazon, qui aura lieu en juin, a été reportée l’année dernière à octobre, dans un changement qui a renforcé le trimestre de vacances de l’entreprise.

Au moment de mettre sous presse, il n’y avait eu aucune mention du vote du syndicat à Bessemer, en Alabama, ni des nouvelles remarques faites par le président Joe Biden au Congrès mercredi soir qui appelaient les bénéfices massifs des entreprises et les énormes salaires des dirigeants d’entreprise. , par rapport aux faibles impôts qu’ils paient.

Bezos vaut plus de 200 milliards de dollars. Et si Amazon continue de jouer comme ça, il vaudra peut-être plus au moment où il quittera son rôle de PDG.