Les revenus nets de Reliance Retail bondissent de 19%

Reliance Retail a annoncé vendredi des revenus nets de Rs 33 566 crore sur une base consolidée au cours du trimestre clos en juin, soit une augmentation d’environ 19% par rapport à la période de l’année dernière. Les revenus nets s’élevaient à Rs 28 197 crore au premier trimestre de l’exercice 21. « L’accent mis sur l’intensification du commerce numérique et des partenariats avec les commerçants a permis d’atténuer en partie la perte d’activité due aux fermetures de magasins. Ces flux ont contribué à hauteur de 20% des ventes au détail au cours du trimestre », a déclaré la société.

Au premier trimestre de l’exercice 22, l’Ebitda de la société est passé à 1 941 crores de Rs contre 1 079 crores de Rs au cours de la période de l’année dernière, enregistrant une croissance significative de 79,9 %, tirée par l’augmentation des revenus dans les segments de la mode et du style de vie, de l’électronique grand public, une gestion judicieuse des coûts et des revenus d’investissement. de Rs 551 crore, a déclaré la société.

La marge d’Ebitda a augmenté à 5,8% au cours du trimestre contre 3,8% au T1FY21. Reliance Retail a affiché une augmentation de 123,2% en glissement annuel de ses bénéfices nets à Rs 962 crore au premier trimestre de l’exercice22.

Le segment de l’électronique grand public a enregistré une forte croissance par rapport à l’année dernière, aidé par un meilleur environnement opérationnel et des ventes d’appareils plus élevées.

Bien que la dynamique séquentielle ait été affectée par la deuxième vague de Covid, la baisse de la fréquentation au cours du trimestre a été partiellement compensée par des conversions plus élevées et des valeurs de factures plus élevées, a déclaré la société ajoutant que “l’accent mis sur le commerce numérique a permis à Reliance Digital clock son meilleur trimestre avec des ventes record et une augmentation des indicateurs de consommation. »

Les commandes d’épicerie sur JioMart ont augmenté de 25% au cours du dernier trimestre avec des taux de répétition élevés tandis que la couverture a été étendue à 218 villes, a affirmé la société. “Les relations avec Kirana ont augmenté d’un tiers par rapport au dernier trimestre avec une augmentation significative des affaires”, a ajouté la société.

Les petites villes ont dominé les activités de mode et de style de vie au cours du trimestre. La plate-forme numérique Ajio a affirmé avoir vu jusqu’à quatre fois plus de commandes par rapport à l’année précédente. Le détaillant a déclaré que le trafic des consommateurs et les utilisateurs actifs mensuels pour Ajio avaient augmenté. Les nouvelles entreprises Netmeds, Zivame et Urban Ladder ont vu leurs commandes augmenter considérablement.

Reliance Retail, qui exploite des magasins multi-formats allant du quartier au supermarché et gère un ensemble de marques, a ouvert 123 nouveaux magasins au cours du trimestre. Le nombre total de magasins de l’entreprise s’élève à 12 803 magasins répartis sur 34,5 millions de pieds carrés d’espace de vente au détail.

« L’entreprise reste fortement concentrée sur l’augmentation de ses capacités à travers les canaux, la construction de sa proposition convaincante pour les clients et les partenaires marchands et le développement de son portefeuille de produits pour rester en phase avec les préférences émergentes. Bien que l’environnement opérationnel actuel soit incertain, nous restons prudemment optimistes et déterminés à rétablir la forte dynamique de croissance qui était observée avant la pandémie, alors que les restrictions d’exploitation sont levées », a déclaré la société.

