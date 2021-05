Les revenus perdus en raison de la fermeture des terrains de football sont estimés à 98 millions

20/05/2021 à 13:58 CEST

Le Covid n’a laissé personne indemne. L’économie locale des villes espagnoles avec des équipes de football en première ou en deuxièmea a cessé de gagner plus de 98 millions d’euros pour le fermeture de champs aux spectateurs. Une règle imposée par la pandémie.

La figure est fournie une étude du guide de prévisions sportives PitchInvasion, qui a dépassé les prix moyens de l’hébergement, les dépenses quotidiennes par personne, la capacité du stade, les pourcentages de fréquentation et les places pour les supporters en visite.

La même étude précise qu’à ces 98 millions il faut ajouter le 63 autres qui ont cessé d’être admises pour des nuitées et près de 35 millions dans l’hôtellerie et le commerce.

Les villes les plus touchées par le manque de voyageurs d’autres communautés vers les terrains de football sont Madrid -avec 17,43 millions de défaites, Barcelone -avec 12,91-, Séville -avec 10,82- et Valence-avec 7,35-. Tous avec au moins deux équipes en première et / ou deuxième division.