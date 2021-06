Les revenus publicitaires en Inde devraient rebondir sur 2020-25 avec un TCAC de 13%: rapport

Selon le rapport, les dépenses publicitaires nettes en Asie-Pacifique, calculées après remises, ont diminué de 4,3% en glissement annuel en 2020

Après une chute de 27% en 2020, les revenus publicitaires en Inde devraient rebondir sur 2020-25 avec un TCAC de 13%, selon un nouveau rapport intitulé Asia Pacific Advertising Trends 2021 de Media Partners Asia (MPA). En outre, la publicité numérique devrait bénéficier de l’expansion de l’économie numérique de l’Inde sur les plateformes de jeux en ligne, de technologie électronique, de restauration et de livraison, dépassant la télévision pour devenir le plus grand segment publicitaire d’ici 2024. Asia Pacific Advertising Trends, publié chaque année par Media Partners Asia (MPA), contient une analyse détaillée des supports publicitaires sur 14 marchés en Asie-Pacifique en mettant l’accent sur les secteurs de la télévision et du numérique.

Selon le rapport, les dépenses publicitaires nettes en Asie-Pacifique, calculées après remises, ont diminué de 4,3% en glissement annuel en 2020. Alors que les économies rebondissent, la reprise est en cours avec des dépenses publicitaires qui devraient dépasser 200 milliards de dollars d’ici la fin de 2021, dépassant les pré- niveaux pandémiques pour la région en grande partie dus à la Chine, qui représentera 56% des

dépenses publicitaires totales en Asie-Pacifique en 2021. Les marchés publicitaires en Corée et au Vietnam reviendront également aux niveaux de dépenses publicitaires nettes d’avant la pandémie d’ici la fin de 2021. La plupart des autres pays suivront en 2022, soutenus par la croissance de la publicité numérique ; La publicité télévisée reviendra aux niveaux d’avant la pandémie en Inde, en Thaïlande et au Vietnam.

Le rapport Asia Pacific Advertising Trends 2021 a révélé que les revenus publicitaires numériques étaient les plus résistants pendant la pandémie, les consommateurs de la région APAC passant plus de temps en ligne et les marques accélérant les efforts de numérisation. Le rôle du commerce électronique dans la publicité a augmenté en 2020, le commerce électronique contribuant à environ 39 % des revenus publicitaires de la Chine, tout en augmentant considérablement, bien que sur une petite base, en Inde, en Indonésie, au Japon et en Corée. La recherche et la publicité sur les réseaux sociaux en ont également profité. MPA a prévu que la part de la publicité numérique dans les dépenses publicitaires nettes passerait de 59 % en 2020 à 67 % en 2025.

Fait intéressant, la publicité télévisée, qui a connu une baisse de 15 % en glissement annuel à 43,3 milliards de dollars, devrait rebondir en 2021, augmentant de 4,6 % en glissement annuel, avant que le déclin séculaire ne s’installe à nouveau en 2023. MPA a prévu le total des dépenses publicitaires télévisées en Asie-Pacifique augmentera à un TCAC de 0,7% sur 2020-2025 pour atteindre 44,8 milliards de dollars américains en 2025. Le média reste important sur les marchés clés où il conserve sa position de segment publicitaire le plus important à la fin de 2020, y compris Inde, Indonésie, Philippines et Thaïlande.

Le rapport indique également que les diffuseurs de télévision augmentent leur part de marché des publicités vidéo en ligne grâce au rattrapage et aux services de streaming AVOD dédiés, en particulier sur les marchés de la télévision connectée tels que l’Australie, le Japon et la Corée. La MPA estime que la publicité vidéo en ligne, menée par YouTube, a contribué à 16 % des revenus publicitaires numériques de l’APAC en 2020. Avec diverses plateformes AVOD et freemium locales et régionales, y compris les plateformes dirigées par les diffuseurs qui stimulent la croissance, la publicité vidéo en ligne devrait atteindre 33,3 milliards de dollars. en 2025, représentant 20 % de la tarte publicitaire numérique APAC tout en dépassant 40 % dans les marchés émergents tels que l’Inde et l’Indonésie.

