Les revenus quotidiens d’Axie Infinity plongent de plus de 94% par rapport au pic alors que les adresses actives quotidiennes baissent de 72%

Au milieu de cela, un autre jeu P2E DeFi Kingdoms (JEWEL), a suscité l’intérêt des utilisateurs, qui n’est répertorié sur aucune bourse et connaît une augmentation progressive du nombre d’utilisateurs et du volume de transactions.

Le jeu populaire basé sur la blockchain, Axie Infinity, a connu une baisse d’activité au cours des cinq derniers mois.

Le jeton AXS, cependant, se maintient toujours au-dessus de 104 $. La pièce de 6,9 ​​milliards de dollars de capitalisation boursière est actuellement en baisse de plus de 37% par rapport à son sommet historique de 165 $ atteint au début du mois dernier, en hausse de 17,312% cette année. Ce jeton de gouvernance a une offre limitée de 27 millions, et ses détenteurs peuvent gagner des récompenses en mettant leurs jetons pour le rendement.

La monnaie du jeu Smooth Love Potion (SLP) est la plus durement touchée car elle se négocie à près de 0,03 $, en baisse de 93% par rapport à son 0,4 $ ATH il y a six mois. SLP alimente l’économie interne d’Axie car les joueurs gagnent jusqu’à 75 jetons SLP par jour en accomplissant des activités. Il dispose d’une alimentation autorégulée en tant que mécanisme de combustion qui supprime définitivement le SLP de l’alimentation.

Tout comme le prix symbolique, l’activité sur le jeu NFT et sa blockchain Ronin a pris un coup.

En avril, l’équipe de Sky Mavis, le studio vietnamien qui a développé le jeu, a aidé l’entité Axie à devenir la collection NFT la plus échangée jamais en la déplaçant vers la blockchain Ronin. Ronin est une chaîne latérale Ethereum qui relève les défis de la faible latence et des frais de transaction élevés du réseau Ethereum.

En juillet, la blockchain Ronin a enregistré 20 ETH (40 millions de dollars) en volume de transactions quotidiennes. Depuis lors, il n’a cessé de baisser, mais en novembre, un pic a été enregistré à un peu plus de 8 000 Ether (près de 40 millions de dollars). Mais maintenant, il est redescendu pour enregistrer un simple volume de transactions quotidiennes de 1,2 000 ETH (3,8 millions de dollars), selon Nansen.

Les adresses actives quotidiennes sont également tombées à moins de 300 000, une baisse de plus de 72 % depuis le pic de 1,1 million de novembre.

Avec une baisse significative de l’activité, les revenus aussi. Le chiffre d’affaires quotidien d’Axie Infinity a enregistré son pic à un peu plus de 17,5 millions de dollars en août de cette année. Mais depuis la deuxième semaine de décembre, il n’a généré que 1 million de dollars de revenus quotidiens, revenant au niveau observé en juillet juste avant qu’il n’explose en popularité.

Malgré la baisse des revenus, le protocole reste le deuxième plus gros gagnant du marché de la cryptographie après Ethereum.

P2E sous les feux de la rampe

Alors qu’Axie semble prendre du recul, un autre jeu à gagner, DeFi Kingdoms (JEWEL), a suscité l’intérêt des utilisateurs. La pièce de capitalisation boursière de 866 millions de dollars JEWEL, en hausse de 1028,5% au cours des trois derniers mois, a atteint un nouvel ATH à 15,45 $ lundi. Il n’est actuellement disponible sur aucun échange.

Au cours de son AMA hebdomadaire, l’équipe DeFi Kingdoms a commenté la liste CEX, affirmant qu’elle avait contacté les échanges. Mais bien que cela soit « inévitable », ce n’est pas quelque chose dans lequel ils se précipitent en raison de la volatilité qui accompagne les CEX et les contrats perpétuels qui donnent aux traders la possibilité de vendre ou de vendre un actif.

Le projet a généré un volume de 16 à 15 millions de dollars, tandis que les transactions sont passées de 40 000 par mois à 269 000, selon Dapp Radar. Son nombre d’utilisateurs a également connu une augmentation progressive, actuellement au-dessus de 20 000 après un bond de près de 3 fois en un mois.

Le P2E est une tendance qui a gagné du terrain avec la manie globale du NFT cette année et devrait également dominer le marché dans les années à venir.

Le PDG de la plate-forme de dérivés FTX, Sam Bankman Fried, voit également beaucoup de valeur dans l’introduction de la NFT dans les jeux. Mais selon lui, l’industrie de la cryptographie devrait « exploiter la base d’utilisateurs existante de jeux vidéo ».

Sam a déjà déclaré que créer un jeu vidéo attrayant était « vraiment difficile » en tant que tel, il était « optimiste » envers les éditeurs de jeux introduisant la crypto dans leur système.

« Le véritable objectif, ici, est de prendre un bon jeu et d’intégrer les NFT d’une manière qui rend le jeu meilleur. »

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.