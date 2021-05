Les revenus trimestriels de la musique enregistrée de Warner Music Group dépassent 1 milliard de dollars

Warner Music Group (WMG) a gagné 1,059 milliard de dollars grâce à la musique enregistrée au cours des trois premiers mois de 2021 – un chiffre qui représente une hausse de 17% par rapport à la même période en 2020.

Le label Big Three a révélé aujourd’hui les spécificités des performances associées au deuxième trimestre de son exercice (couvrant les trois mois se terminant le 31 mars 2021). Warner Music Group a réalisé un chiffre d’affaires total de 1,25 milliard de dollars tout au long de la période, dont 1,059 milliard de dollars provenant de la musique enregistrée, une fois de plus.

En décomposant ces gains améliorés de musique enregistrée, la majorité de la somme, 756 millions de dollars, provenait de sources numériques – une augmentation de 130 millions de dollars d’une année à l’autre. Le total reflète «l’accélération de la croissance des revenus dans les plates-formes de streaming émergentes telles que Facebook, TikTok et Peloton», selon WMG.

Il convient également de noter que les ventes physiques ont connu une hausse de 24 millions de dollars en glissement annuel, à 118 millions de dollars au cours des trois premiers mois de 2021. Ce gain résulte «d’une demande croissante de produits en vinyle ainsi que du succès des nouvelles versions dont The Yellow Monkey au Japon, Neil Young et Fleetwood Mac. »

Du côté de l’édition, Warner / Chappell a généré 192 millions de dollars en janvier, février et mars de cette année, contre 166 millions de dollars au premier trimestre de 2020.

Les baisses des revenus d’édition découlant des performances (6 millions de dollars de moins sur un an, pour 35 millions de dollars au total) et de la mécanique (3 millions de dollars de moins sur un an, pour 12 millions de dollars au total) ont été plus que compensées par une amélioration des licences de synchronisation de 4 millions de dollars (totalisant 38 millions de dollars sur le trimestre) ainsi qu’une hausse de 30 millions de dollars des revenus de l’édition numérique (104 millions de dollars au total).

Warner Music, dont le siège est à New York, a également consacré une partie de l’analyse des performances à détailler ses efforts d’expansion internationale, y compris l’ouverture d’une division en Turquie en janvier 2020 et d’une succursale au Vietnam en avril 2020, en plus d’investir dans Rotana Music au Moyen-Orient. et l’établissement de Atlantic Records Russia en 2021.

Malgré des revenus améliorés et une croissance numérique continue, Warner Music Group – répertorié sous le nom de WMG sur le NASDAQ – a connu une baisse de 5,67% du cours de l’action pendant les heures de négociation d’aujourd’hui, avec des actions d’une valeur de 36,09 $ chacune à la fermeture du marché.

Cette baisse peut toutefois être due à des obligations financières accrues de la société, car la dette à long terme a augmenté de 8% au cours du trimestre et a contribué à une augmentation de 5% du passif total, qui s’élève désormais à 6,76 milliards de dollars.

Warner Music – qui est officiellement un investisseur dans la plate-forme de concerts virtuels Wave – a signé le mois dernier un «accord de développement de podcast innovant» avec Spotify et a lancé un label de danse pan-asiatique, Whet Records.

Enfin, Sony Music et Universal Music (qui arriveront sur le marché boursier plus tard cette année) ont déclaré de petits gains de revenus liés au numérique dans leurs dernières ventilations de revenus.