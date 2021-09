Les rêves de fiançailles de Britney Spears et Sam Asghari se rapprochent de la réalité

Volonté Britney Spears enfin la rendre heureuse pour toujours avec Sam asghari?

La semaine dernière, le petit ami de la pop star a déclenché de nouvelles rumeurs de fiançailles après avoir été photographié en train de regarder des bijoux dans un magasin Cartier à Beverly Hills, en Californie. Lors de sa visite, un employé a montré à Sam une bague en diamant, a rapporté Page Six. L’entraîneur personnel et le chanteur de “Piece of Me”, qui ont parfois suscité des spéculations similaires depuis qu’ils ont commencé à sortir ensemble en 2016, n’ont pas commenté les photos.

“Les fiançailles ont toujours été dans les cartes pour Sam et Britney, sans aucun doute”, a déclaré une source proche de Sam à E! Nouvelles. “C’est la direction que prend leur relation depuis près de deux ans maintenant. C’est toujours une discussion et ce n’est pas une question de si, c’est quand.”

La source a poursuivi: “Les choses s’améliorent évidemment pour Britney avec sa tutelle et elle ne s’est jamais sentie aussi libérée dans tous les aspects de sa vie. Plus elle se rapproche de la liberté, plus elle est proche de voir tous ses rêves devenir une réalité. Épouser Sam est en haut de cette liste et l’aimer comme elle le veut, comme elle le veut, selon ses propres termes. Sam comprend également à quel point ils sont proches d’être sortis du bois, et cela le motive définitivement à voir grand. “