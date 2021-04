Les rêves descendent sur Elland Road

La fin de la saison et Leeds et Manchester United ont, dans une certaine mesure, rempli leurs objectifs, bien que les deux aient le droit de rêver. Les “ Red Devils ” sont deuxièmes, 11 points derrière Manchester City -Pep a encore un jeu- et bien qu’ils soient rares, il y a encore des options pour arracher le titre à leur voisin. L’équipe dirigée par Solskjaer il doit gagner tous les jeux et s’attendre à des dérapages de la part des «citoyens». Bien que les trois points soient toujours importants de sceller leur participation à la prochaine édition de la Ligue des champions dès que possible de manière mathématique. Martial et Phil Jones ne sont toujours pas récupérés, alors que Bailly s’est déjà entraîné et partira du banc.

De son côté, Leeds peut également considérer la saison comme bonne, ayant déjà certifié la permanence l’année de leur retour en Premier League. Mais si les équipes Bielsa ont quelque chose, c’est de l’ambition. La «Loco» en veut plus. Et … pourquoi ne pas donner la cloche et se qualifier pour l’Europe? Si la boîte “ paon ” continue avec sa bonne séquence de cinq matchs sans perdre, ils pourraient le faire. Cooper, Rodrigo et Forshaw, blessés en toute sécurité.

Alignements probables

Leeds United:

Meslier; Ayling, Llorente, Struijk, Alioski; Costa, Phillips, Dallas, Harrison; Roberts; Bamford.

Manchester United:

Henderson; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Fred, McTominay; Pogba, Fernandes, Greenwood; Cavani.