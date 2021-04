Les rêves d’indépendance de la supermajorité d’Alex Salmond sont écrasés – Les Verts excluent la coalition Alba | Politique | Nouvelles

Le co-leader du parti Patrick Harvie a déclaré qu’il n’envisagerait pas de travailler dans une coalition avec Alba dirigée par Alex Salmond. Il intervient alors qu’un sondage a révélé qu’un second vote pour l’indépendance écossaise serait justifié si une “supermajorité” de députés indépendantistes était élue en mai.

Un sondage réalisé par Panelbase a révélé que 55% des électeurs ont convenu qu’un nouveau référendum serait mérité si les deux tiers des sièges étaient remportés par le SNP, les Verts et le nouveau parti Alba réunis le mois prochain.

Quelque 45 pour cent s’y opposeraient, une fois que ceux qui n’ont pas exprimé d’opinion seraient exclus du résultat.

Nicola Sturgeon a déclaré à plusieurs reprises qu’il y aurait des raisons pour un nouveau vote sur l’avenir de l’Écosse si son parti remportait à lui seul la majorité des députés, et a exclu de travailler avec Alex Salmond.

S’exprimant aujourd’hui alors que le parti lançait son manifeste électoral, M. Harvie a exclu de travailler avec l’ancien Premier ministre écossais et a déclaré: «Non, nous ne le ferions pas, et je ne m’attends pas à ce qu’il soit au pouvoir de toute façon.

«Nous aspirons, en tant que parti politique, comme le font tous les partis politiques, à jouer un rôle au sein du gouvernement.

«C’est au peuple de décider du résultat des élections, et ce sera au plus grand parti de décider s’il veut parler avec les autres.»

Alex Salmond a déclaré que si une “supermajorité” de 86 MSP indépendantistes était renvoyée à Holyrood le mois prochain pendant les élections, ce serait un mandat d’entamer des pourparlers avec Londres sur un deuxième vote.

Les Verts écossais ont cependant été attaqués après que M. Harvie ait admis que la fin de la production de pétrole et de gaz de la mer du Nord dans une décennie pourrait être le prix pour le parti de rejoindre le SNP dans une coalition après les élections.

Le co-leader du parti, Lorna Slater, a également déclaré que le Premier ministre Boris Johnson devait soutenir un deuxième référendum sur l’indépendance écossaise le plus tôt possible s’il voulait avoir “une chance de gagner”.

Mme Slater a ajouté: “La spéculation que j’ai vue dans les médias cette semaine est que Boris Johnson envisage de l’appeler le plus tôt possible. Et pour être juste, c’est probablement dans son intérêt.

“Nous savons, d’après un sondage, que 85% des jeunes entre 16 et 24 ans sont d’accord pour dire que l’indépendance est normale et soutiennent l’indépendance de l’Écosse, donc s’il a une chance de gagner son côté de l’argument, il doit l’appeler très bientôt.”