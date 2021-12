Les rêves européens de Tottenham Hotspur toujours vivants avec l’appel de l’UEFA

Les rêves européens de Tottenham Hotspur pourraient encore se réaliser, le club s’apprêtant à faire appel de la décision de l’UEFA de les exclure de la Ligue Europa Conference.

Le manager Antonio Conte a révélé que le club parlait à ses avocats de faire appel de la décision.

Comment les rêves européens de Tottenham Hotspur tiennent toujours

L’appel européen de Tottenham Hotspur

Conte n’a pas retenu ce qu’il pensait être une « décision incroyable » de chasser les Spurs d’Europe. Il a donné son avis lors de la conférence de presse avant le match de ce soir contre West Ham United.

Conte a déclaré: «Cette décision n’est pas juste. Tout le monde sait que nous étions confrontés à un gros problème comme le Covid. Nous n’avons pas joué par notre faute mais parce que nous avions beaucoup, beaucoup de joueurs avec le Covid et le Gouvernement a décidé d’arrêter nos entraînements et d’arrêter notre centre de formation.

« Honnêtement pour moi, les joueurs, le club et nos fans, c’est incroyable la décision que l’UEFA voulait prendre. C’est certainement injuste.

« Nous méritons de jouer pour la qualification sur le terrain, pas de cette manière. Je suis très déçu des décisions de l’UEFA. Je ne veux pas comprendre mais j’espère qu’à l’avenir, dans la prochaine étape, quelque chose pourra changer car nous méritons de jouer pour la qualification sur le terrain, pas de cette façon. Ce n’est pas de notre faute.

« Mais je répète que je suis très déçu de l’UEFA parce que tout le monde connaît le problème. Cela signifie peut-être que quelqu’un ne connaît pas le problème que nous avions et peut-être certains intérêts personnels [were behind this call]. «

Les allusions aux « intérêts personnels » ne sont pas très claires par Conte, mais elles parlent des soupçons plus profonds sur les raisons pour lesquelles l’UEFA a décidé de punir les Spurs. Après tout, comme le souligne Conte, tout le club, y compris les joueurs et le personnel, avait été touché par le virus. Cela n’aurait pas été prudent de jouer le match avec Rennes.

Plus à la vie que l’Europe

L’Europa Conference League n’est pas le summum de la gloire européenne. Ce n’est pas le rêve de toute une vie des Spurs de soulever ce trophée nouvellement créé. Mais l’Europe a bien sûr toujours été importante pour les Lilywhites. Pas besoin de citer Bill Nic’ ici.

On ne sait pas si l’appel signifiera que les Spurs pourront rejoindre le tournoi. Les matchs à élimination directe ne commenceront qu’en février 2022. Cependant, il restera toujours à savoir quel club pourra progresser dans le groupe G. Rennes a remporté la victoire 3-0 par défaut. Les Spurs ont donc fini troisième du groupe, avec sept points. Une victoire les aurait ramenés à égalité de points avec Vitesse (à la deuxième place) et les Spurs les auraient surpassés à la différence de buts.

Tottenham a déjà des problèmes plus urgents avec un quart de finale de la Coupe Carabao pour jouer contre une sorte de rival West Ham. En quelque sorte parce que les Hammers traitent le match beaucoup plus comme une finale de coupe que les Spurs ne le font jamais. Mais cette fois, l’argenterie est vraiment en jeu. Les deux clubs auront faim de se qualifier pour une finale de coupe, quelle que soit la signification du trophée.

Photo principale

Intégrer à partir de .