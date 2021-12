Les rêves européens de West Ham en lambeaux alors que Southampton quitte le stade de Londres avec les trois points dans le thriller du Boxing Day

Jan Bednarek a frappé tard pour assurer une victoire 3-2 à Southampton dans l’est de Londres, ce qui sapera sérieusement les espoirs européens de West Ham United.

Les Hammers n’ont gagné qu’une seule fois depuis qu’ils ont battu Liverpool au stade de Londres début novembre et s’éloignent de plus en plus de la conversation sur la Ligue des champions.

.

Bednarek célèbre son vainqueur avec les fans itinérants de Southampton

Trois défaites consécutives dans l’élite ne suffisent tout simplement pas à David Moyes, mais les Saints seront jubilatoires après avoir remporté leur deuxième victoire à l’extérieur de la saison.

Southampton a pris l’avantage après seulement huit minutes lorsque Mohamed Elyounoussi a terminé depuis le bord de la surface de réparation.

Kyle Walker-Peters a été autorisé à atteindre le bord de la surface et à remettre un ballon carré à l’ailier norvégien, qui a calmement rentré chez lui à 18 mètres.

Elyounoussi aurait pu ajouter une seconde après une demi-heure lorsqu’il a récupéré la passe de Nathan Redmond et a contourné Craig Dawson, mais son arrivée était trop proche de Lukasz Fabianski.

.

Antonio a égalisé pour les hôtes quatre minutes seulement après son entrée en jeu

West Ham a failli égaliser lorsque la passe mal jugée de Bednarek sur le terrain a été interceptée par Nikola Vlasic, mais le leader croate, qui cherche toujours son premier but depuis qu’il a rejoint les Hammers en août, n’a pas pu battre le gardien des Saints Fraser Forster.

Le patron de la maison, David Moyes, en avait assez vu à la mi-temps et a emmené Vlasic et Pablo Fornals, envoyant Michail Antonio – de retour d’un sort avec Covid-19 – et Manuel Lanzini.

Le mouvement a payé des dividendes instantanés avec Antonio bondissant d’un coin après que Dawson a dirigé la livraison de Jarrod Bowen à travers le but.

Mais Dawson était fautif lorsque Saints est revenu devant à l’heure, le défenseur étant distancé par Armando Broja avant de le faire tomber au bord de la surface.

.

Ward-Prowse s’est intensifié après que VAR a accordé un penalty à Southampton

.

Benrahma a encore égalisé, mais ce n’était pas suffisant pour leur performance plate

L’arbitre Kevin Friend a consulté le moniteur du côté du terrain avant d’attribuer le coup de pied, qui a été cliniquement envoyé par James Ward-Prowse.

West Ham s’est remis à niveau quatre minutes plus tard lorsque l’industrieux Bowen s’est dégagé sur la droite et a traversé pour que Said Benrahma ramène à la maison.

Cependant, lorsque Ward-Prowse a décoché un coup franc à 20 minutes de la fin, Bednarek a dépassé Dawson et Tomas Soucek pour redonner l’avantage aux visiteurs.

Southampton a développé un talent malheureux pour perdre la tête sous le patron Ralph Hasenhuttl, mais ils n’étaient pas sur le point de la jeter pour la troisième fois – malgré une pression tardive de West Ham.

Arthur Masuaku a eu la meilleure chance tardive des hôtes avec un tir qui a survolé alors que Moyes souffrait d’une frustration plus festive.