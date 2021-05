Les revues scientifiques soutiennent l’affirmation selon laquelle le vaccin Pfizer Covid pourrait causer une maladie neurodégénérative mortelle ⋆ 10z viral

par Janet Phelan, poste d’activiste:

Un article récent publié dans la revue scientifique Microbiology and Infectious Diseases affirme que le vaccin à ARNm Pfizer Covid peut contenir des prions qui causent une maladie neurodégénérative mortelle, parfois appelée maladie de «Creutzfeldt-Jakob» ou «Mad Cow». L’article, intitulé «Les vaccins à base d’ARN COVID-19 et le risque de maladie à prion», a été publié en janvier 2021 et a été soigneusement ignoré par les principaux médias, qui ont concentré leurs efforts sur l’encouragement des individus à prendre le vaccin.

L’article a été rédigé par J.Bart Classen, MD et a analysé le vaccin à ARNm Pfizer, déclarant que:

La séquence d’ARN du vaccin ainsi que l’interaction cible de la protéine de pointe ont été analysées pour déterminer le potentiel de conversion des protéines de liaison à l’ARN intracellulaire, la protéine de liaison à l’ADN TAR (TDP-43) et fusionnée dans le sarcome (FUS) en leurs conformations de prions pathologiques. Les résultats indiquent que l’ARN du vaccin a des séquences spécifiques qui peuvent induire le repli du TDP-43 et du FUS dans leurs confirmations de prions pathologiques.

L’article poursuit en déclarant que «le repliement du TDP-43 et du FUS dans leurs confirmations de prions pathologiques est connu pour provoquer la SLA, la dégénérescence du lobaire temporal avant, la maladie d’Alzheimer et d’autres maladies dégénératives neurologiques.

En d’autres termes, le vaccin à ARNm Pfizer peut avoir la capacité de transformer le cerveau en bouillie.

Loin de provoquer une pause ou d’appeler à une réévaluation du vaccin Pfizer, les médias ont largement ignoré l’article. Quelques-uns des sites Web de «vérification des faits» les plus notoires ont déclaré que les conclusions de cette étude étaient fausses.

Selon USA Today, qui semble être peut-être le seul média grand public national à avoir couvert cet article, «contrairement à l’affirmation de Classen, il n’y a aucune preuve suggérant que les vaccins COVID-19 peuvent causer des maladies à prions ou d’autres maladies neurodégénératives comme la maladie d’Alzheimer.»

USA Today cite comme source pour cela le fait que la FDA n’a pas mentionné la maladie à prions comme un effet du vaccin. USA Today mentionne également que le site Web VAERS du CDC ne mentionne pas la maladie à prion comme résultant du vaccin Pfizer. Cependant, comme la maladie à prions met des années à se développer, il est peu probable que le site Web du VAERS contienne ces informations. L’article poursuit en détruisant le journal dans lequel l’article est paru, citant une Dre Angela Rassmussen de l’Université de Georgetown, déclarant que ce n’est «pas une revue réputée ou fiable».

L’article affirme que «Microbiology & Infectious Diseases est une revue en libre accès publiée par SciVision Publishers, un éditeur prédateur potentiel destiné à faire du profit plutôt qu’à un examen universitaire par les pairs.» En fait, SciVision Publishers rend son contenu disponible gratuitement et gratuitement, tout en facturant aux auteurs des frais de publication.

Il existe d’autres déclarations visant à «insulter le messager» par les sites de vérification des faits. PolitiFact a déclaré que Classen spécule sur son site Web que la pandémie de coronavirus «est en fait une attaque par arme biologique et pourrait être liée à l’attaque américaine à l’anthrax de 2001.»

