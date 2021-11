Les riches espagnols se tournent vers les renouvelables qui donnent déjà plus que la bourse et la brique

14/11/2021 à 10h03 CET

Araceli Munoz

Amancio Ortega a été l’un des derniers à surfer sur la vague des énergies renouvelables après avoir signé son alliance avec Repsol dans un projet éolien. Une entreprise en plein essor grâce au grand engagement à décarboner l’économie mondiale et grâce à une politique qui favorise ce type d’investissement. Riberas, Masaveu, Entrecanales, Fluxá ou Benjumea sont quelques-unes des grandes sagas familiales qui misent sur ce secteur depuis des années : soit avec leurs propres développements, soit via des fonds spécifiques, soit via des tiers.

La fièvre d’investir dans le monde de l’énergie propre est là pour rester, à une époque où d’autres actifs traditionnels comme la bourse ou l’immobilier offrent des rendements bien inférieurs. Pour le secteur de l’énergie, l’entrée de ces grands actifs est un coup de pouce pour obtenir le financement millionnaire requis par les 2 300 MW d’énergies renouvelables que le gouvernement veut démarrer jusqu’en 2030. Un objectif ambitieux qui a également séduit de nombreux investisseurs internationaux, garantissant le grand Les fortunes espagnoles réalisent d’importantes plus-values ​​lorsqu’elles décident de céder ces actifs.

Par exemple, l’une des dernières transactions est venue des frères Riberas et d’Elawan, leur ancienne activité éolienne, qui a cédé cet été au conglomérat japonais Orix pour 790 millions d’euros. Quelques années plus tôt, les fondateurs de Gestamp se sont départis des 20% qu’ils détenaient dans leur ancienne entreprise solaire (aujourd’hui X-Elio) en vendant leur participation au canadien Brookfield pour environ 210 millions. Désormais, le chemin du fonds canadien et des frères Burgos s’est à nouveau croisé : Brookfield vient de s’associer à eux dans Powen, sa société spécialisée dans l’autoconsommation et les stations électriques. Les Benjumeas participent également à cette entreprise, qui ont à leur tour lancé une autre entreprise d’énergies renouvelables : Fotowatio.

De son côté, le fonds canadien, dont Rafael Miranda (ancien président d’Acerinox et ancien PDG d’Endesa) agit en tant que directeur, a également eu une relation avec un autre homme d’affaires espagnol célèbre : Florentino Pérez. Brookfield a lancé début 2018 une offre publique d’achat sur Saeta Yield, la société cotée qu’ACS avait créée avec l’américain GIP pour son activité renouvelable. D’autres sagas familiales espagnoles comme la Marche ou la Koplowitz ont également participé à cette entreprise. Il y a quelques mois à peine, Masaveu Corporation a vendu un portefeuille renouvelable de 450 MW à China Three Gorges, mais les sources consultées par ‘El Periódico de España’ suggèrent que la famille asturienne recherche désormais de nouvelles opportunités d’investissement dans le monde de l’énergie verte.

Face à l’attachement de ces patronymes bien connus aux énergies renouvelables, une autre tendance est également à noter, à laquelle d’autres richesses importantes plus modestes que les précédentes se sont ajoutées par la main des banques privées. Compte tenu de la demande croissante de leurs clients pour profiter du boom des énergies renouvelables, de plus en plus d’entités mettent en place des fonds spécifiques pour commercialiser auprès de leurs clients qui sont gérés par des tiers. Le cas le plus connu en la matière est celui de Bankinter qui a été l’un des pionniers en 2017 en lançant Helia : une plateforme d’investissement dans l’énergie photovoltaïque gérée par Plenium Partners (partenaire énergétique de FCC).

Après avoir lancé différents programmes qu’ils ont placés sans effort auprès de leurs clients, ils ont vendu Helia à Northland Power pour 1,06 milliard d’euros. Cependant, après avoir signé cette transaction, Bankinter a confirmé qu’elle continuerait à développer des produits d’énergie propre pour ses clients de banque privée. Ces types de stratégies sont de plus en plus utilisés pour démocratiser l’accès à certains produits alternatifs qui nécessitent un ticket d’entrée très élevé. De pair avec les banques privées, le critère général est que ceux qui disposent d’un capital minimum de 100 000 euros puissent participer à ce type d’investissement.

Les ‘boules’ du sac

La course à la décarbonisation de l’économie et à une bonne part du gâteau des énergies renouvelables espagnoles a également amené bon nombre d’entrepreneurs, dans de nombreux cas presque anonymes, à entrer en bourse grâce à leurs entreprises. Par exemple, Enrique Díaz-Tejeiro, PDG de Solaria, possède l’une des plus grosses fortunes vertes sur le bouquetin : sa participation de près de 40 % dans sa société est évaluée à environ 812 millions d’euros.

Le Catalan Francisco José Elías, président d’Audax, le suit avec une participation de 77% dans son entreprise valorisée à environ 450 millions d’euros. Cependant, Elías se diversifie au-delà du monde renouvelable et ces derniers mois il a réalisé des investissements médiatiques : de l’achat de la chaîne de supermarchés La Sirena à une garantie de 35 millions pour que Joan Laporta puisse présider le FC Barcelone.

José Galíndez, fondateur de Solarpack, a considérablement augmenté ses bénéfices, en l’occurrence grâce à l’OPA lancée par EQT sur sa société Solarpack. Ses 40 % dans cette entreprise équivalent à plus de 350 millions d’euros. De son côté, les 58% que possède David Ruiz de Andrés dans Grenergy sont valorisés à 532 millions d’euros. Deux des dernières introductions en bourse ont également permis à leurs fondateurs d’augmenter significativement leurs actifs : Soltec et Ecoener. La première, qui était la seule introduction en bourse en Espagne l’an dernier, a permis à José Francisco Moreno Riquelme (son principal actionnaire) d’ajouter une fortune de 288 millions dont 42% qu’il détient dans la firme. Le second, qui a fait le grand saut sur le parquet cette année, a fait détenir à son fondateur, Luis de Valdivia Castro, un forfait évalué à 207 millions pour les 70,8% qu’il détient dans Ecoener.